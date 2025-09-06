यूपी का कौन सा जिला कहलाता है गुड की खान, विदेशों तक मांग, जानें कहां है एशिया की सबसे बड़ी मंडी?
सहारनपुर

यूपी का कौन सा जिला कहलाता है गुड की खान, विदेशों तक मांग, जानें कहां है एशिया की सबसे बड़ी मंडी?

Jaggery city in UP: उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसे "गुड़ का शहर" कहा जाता है क्योंकि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी (बाज़ार) स्थित है, जो भारत के कुल गुड़ उत्पादन का लगभग 20% पूरा करती. आइए जानते हैं इस शहर के बारे में.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:26 PM IST
Jaggery city in UP
Jaggery city in UP

Jaggery city in UP: भारत का हर शहर अपने किसी ने किसी चीज (उत्पाद) के लिए मशहूर है. कोई शहर लेदर सिटी है तो कोई सिल्क सिटी के नाम से फेमस है.अगर हम खाने पीने की बात करें तो इस यूपी इस लिस्ट में पहले पायदान पर आता है. खाने की बात चली है तो गुड़ की मिठास कैसे भूली जा सकती है. क्या आप जानते हैं कि खाने में मिठास घोलने वाला गुड़ यूपी में कहां सबसे ज्यादा बनता है. हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं. जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो गुड़ की खान कहा जाता है. पढ़िए...

कौन सा जिला है गुड़ की खान
यूपी का मुजफ्फरनगर देश में गुड़ की खान के नाम से जाना जाता है. इस जिले का गुड़ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है. यही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी मुजफ्फरनगर में ही है. वहीं, नुनाखेड़ा गांव में 50 से भी अधिक गुड़ के कोल्हू हैं और यहां का गुड़ काफी मशहूर है. यूपी के इस शहर में चीनी कि रिफाइनरी और बीजों से तेल निकालने के लिए मिलें भी हैं.

लंबे समय से चली आ रही गुड़ तैयार करने की प्रथा
इस शहर में गुड़ तैयार करने की एक प्रथा है जो लंबे समय से चली आ रही है. इसके अलावा मुजफ्फरनगर के गुड़ का नाम एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) में भी शामिल है. आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसमें सबसे ज्यादा गुड़ के कोल्हू लगाए जाते हैं.

 हर घर में गुड़ का व्यापार 
मुजफ्फरनगर के नुनाखेड़ा में हर घर में गुड़ का व्यापार किया जाता है. इस गांव में 50 से भी ज्यादा गुड़ के कोल्हू हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार का गुड़ बनाया जाता है और दूर-दूर तक सप्लाई भी किया जाता है. इस गांव में जाते ही आपको हर दस कदम पर गुड़ के कोल्हू नजर आएंगे, जिनमें 24 घण्टे आपको गुड़ बनता नजर आएगा. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन गुड़ कोल्हू में 2 शिफ्ट में काम किया जाता है. दरअसल गुड़ को तैयार करने वाले कारीगर 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं. इस गांव का हर एक परिवार गुड़ का काम करता है.

दूसरे राज्यों और विदेश में भी गुड़ सप्लाई
मुजफ्फरनगर का गुड़ राजस्थान,मध्य प्रदेश, गुजरात,  पंजाब, हरियाणा, बिहार और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भेजे जाता है. जिले में गुड़ की थोक मंडी 1954 में स्थापित हुई थी. इस गुड़ की खासियत के चलते इसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है.

;