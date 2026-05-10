20 रुपये में सूट और 100 में साड़ी! यूपी के इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट; जानें इस बाजार का पता

Asia's Famous Cloth Market: यूपी में एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं. ये बाजार एशिया का नंबर वन कपड़े का बाजार है. यहां पर लगभग 3500 से ज्यादा दुकानें हैं. पश्चिमी यूपी के हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली से लोग यहां कपड़ा खरीदने आते हैं. क्या आप जानते हैं सस्ते कपड़ों के मामले में कौन सा जिला है. आइए जानते हैं इस शहर के बारे में.

सहारनपुर का रायवाला कपड़ा मार्केट

हम बात कर रहे हैं सहारनपुर का रायवाला कपड़ा मार्केट की. यूपी का सहारनपुर जिला अपने "रायवाला कपड़ा मार्केट" के लिए जाना जाता है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है. इस बाजार में सूती, सिल्क, पॉलिस्टर और डिजाइनर कपड़े बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा जगह है.सहारनपुर का कपड़ा मार्केट दूर-दूर तक प्रसिद्ध है.

कब शुरू हुआ था ये बाजार

इस मार्केट की शुरुआत 1947 के बाद हुई थी. पाकिस्तान से आने के बाद वहां के व्यापारियों ने रोजी-रोटी कमाने के लिए सहारनपुर में रहने लगे थे. फिर इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सहारनपुर में फड़ लगाकर पैसे कमाने का एक साधन शुरू किया था. इन लोगों ने छोटे स्तर पर यहां से कपड़ा व्यापार शुरू किया था, जो कि आज पूरे एशिया में मशहूर है.

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रायवाला कपड़ा मार्केट में 3500 से अधिक दुकानें

सहारनपुर से माल पूरे देश में जाता है. इस कपड़ा मार्केट की शुरुआत लेडीज कपड़ों के साथ हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी तरह के यहां पर कपड़े मिलने शुरू हो गए. पूरे भारत की मंडियों में सहारनपुर का रायवाला कपड़ा मार्केट सस्ते दाम में कपड़ा बेचने के नाम से मशहूर था. रायवाला कपड़ा मार्केट में 3500 से अधिक दुकानें हैं, जो देश के बड़े-बड़े राज्यों में प्रसिद्ध हो चुकी हैं. देश ही नहीं बल्कि इस बाजार की प्रसिद्धि एशिया तक फैली हुई है.

20 रुपये में मिल जाता सूट

इस कपड़ा मार्केट में 20 रुपये से लेडीज सूट शुरू हो जाते हैं. यह बाजार शुरू से ही कपड़े के लिए जाना जाता है, लेकिन बाद में इस बाजार को लेडिज सूट के लिए प्रसिद्धि मिली.इस बाजार में लोगों को सस्ते दामों पर कपड़ा उपलब्ध कराया. अब रायवाला बाजार में लहंगा, शूटिंग, शॉर्टिंग, शूट लांचा, पटियाला सूट आदि कई प्रकार का कपड़ा मिल जाता है. यहां पर थोक व्यापार के अलावा सस्ते दामों पर फुटकर में भी ग्रहको को कपड़ा मिल जाता है.

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. यह ध्यान रखें कि सस्ते कपड़ों की कीमतें और गुणवत्ता विभिन्न हो सकती है, इसलिए खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच लें.

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