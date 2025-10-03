क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किस राज्य से जुड़ता है? जवाब चौंका देगा

UP least boundary State: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 जिले हैं. यह 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यूपी की पूर्व से पश्चिम में लंबाई 650 किलोमीटर जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है. इस लेख में जानते हैं कि यूपी की सीमाएं किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं और इनमें से सबसे छोटी सीमा किसके साथ है.

यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें, तो यह लखीमपुर खीरी है. यह जिला कुल 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. सबसे छोटे जिले की बात करें, तो यह हापुड़ शहर है. यह शहर कुल 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.

किस राज्य के साथ लगती है सबसे छोटी सीमा

हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर सीमा साझा करता है. हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है.हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बीच यह सीमा स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है.

यूपी का सबसे पूर्वी जिला- बलिया

उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला- शामली

यूपी का सबसे उत्तरी जिला- सहारनपुर

उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला- सोनभद्र

