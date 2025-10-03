Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2946210
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किस राज्य से जुड़ता है? जवाब चौंका देगा

shortest border with Uttar Pradesh​: क्या आपको पता है कि यूपी की सीमा कितने और कौन-कौन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है और इनमें सबसे कम बॉर्डर किस राज्य के साथ है. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP News
UP News

UP least boundary State: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 जिले हैं. यह 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यूपी की पूर्व से पश्चिम में लंबाई 650 किलोमीटर जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है. इस लेख में जानते हैं कि यूपी की सीमाएं किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं और इनमें से सबसे छोटी सीमा किसके साथ है.

यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला 
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें, तो यह लखीमपुर खीरी है.  यह जिला कुल 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. सबसे छोटे जिले की बात करें, तो यह हापुड़ शहर है.  यह शहर कुल 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.

किस राज्य के साथ लगती है सबसे छोटी सीमा
हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर सीमा साझा करता है.  हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है.हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बीच यह सीमा स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी का सबसे पूर्वी जिला- बलिया
उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला- शामली
यूपी का सबसे उत्तरी जिला- सहारनपुर
उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला- सोनभद्र

यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा और कहां है? एयरपोर्ट जैसी लग्जरी फीलिंग!

यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे?
 

 

TAGS

shortest border with Uttar PradeshSaharanpur newsHimachal Border

Trending news

shortest border with Uttar Pradesh
क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किस राज्य से जुड़ता है? जवाब चौंका देगा
Rae Bareli News
यूपी के इस जिले में पकड़े गए ड्रोन उड़ाने वाले 'मास्टर मांइड'
UP district with highest sex ratio
यूपी का अनोखा जिला.. जहां औरतें ही औरतें, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप!
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े
Moradabad news
डॉक्टर-इंजीनियर बन लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने का चौंकाने वाला खुलासा
jaunpur news
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 10-12 लोग
Amroha News
अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा, दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी
Mathura News
रामलीला देखकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां
siddharthnagar news
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे
RSS Volunteer Heart Attack News
ड्रम बजाते-बजाते मुंह के बल गिरा,फिर नहीं उठा युवक,RSS के शताब्दी पथ संचलन में हादसा
;