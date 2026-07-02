किराए के कमरे में मिले डॉक्टर और युवती के शव, लव एंगल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

राज्य चुनें
Saharanpur Doctor Death Case/ नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित एसबीआई कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तिरंगा चौक के पास बुधवार देर रात एक किराए के कमरे से डॉक्टर और एक युवती के शव बरामद हुए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला.
क्या है ये पूरा मामला?
मृतकों की पहचान केरल निवासी 39 वर्षीय सैम कमनीश और गागलहेड़ी निवासी 24 वर्षीय आस्था के रूप में हुई है. सैम कमनीश शहर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. डॉक्टर की कलाई की नस कटी हुई मिली और उनका शव खिड़की से लटका मिला. वहीं, आस्था का शव कमरे में पड़ा था. उसके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं.
प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है मामला
पुलिस को आशंका है कि युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया होगा. हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इस मामले में एएसपी मनोज यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम संबंध से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.
जांच के बाद होगा मौत की वजह का खुलासा
उन्होंने बताया कि पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और कमरे में दोनों एक साथ कैसे पहुंचे. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.