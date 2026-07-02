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किराए के कमरे में मिले डॉक्टर और युवती के शव, लव एंगल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

Saharanpur Doctor Death Case: सहारनपुर के एसबीआई कॉलोनी में एक किराए के कमरे से डॉक्टर और एक युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:10 AM IST
किराए के कमरे में मिले डॉक्टर और युवती के शव, लव एंगल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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