किराए के कमरे में मिले डॉक्टर और युवती के शव, लव एंगल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

क्या है ये पूरा मामला?

मृतकों की पहचान केरल निवासी 39 वर्षीय सैम कमनीश और गागलहेड़ी निवासी 24 वर्षीय आस्था के रूप में हुई है. सैम कमनीश शहर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. डॉक्टर की कलाई की नस कटी हुई मिली और उनका शव खिड़की से लटका मिला. वहीं, आस्था का शव कमरे में पड़ा था. उसके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं.