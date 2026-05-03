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बागपत डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: प्रेम, धोखा और ब्लैकमेलिंग में उलझी दोहरी हत्या की सनसनीखेज कहानी

Baghpat Double Murder Case: बागपत जिले में महज 15 दिनों के भीतर हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों शव सहारनपुर से बरामद हुए. पुलिस की गहन जांच के बाद 1 मई को इस केस का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सुधारस चौहान और उसके साथी कपिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 02:45 PM IST
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बागपत डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: प्रेम, धोखा और ब्लैकमेलिंग में उलझी दोहरी हत्या की सनसनीखेज कहानी

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में महज 15 दिनों के भीतर हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों शव सहारनपुर से बरामद हुए. पुलिस की गहन जांच के बाद 1 मई को इस केस का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सुधारस चौहान और उसके साथी कपिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानिए क्या है मामला ? 
दरअसल, इस मामले की शुरुआत 15 अप्रैल 2026 को हुई, जब डूडा विभाग में संविदा कर्मी विक्रांत अचानक लापता हो गया. वह बागपत में कार्यरत था और अगले दिन से उसका फोन बंद आने लगा. काफी तलाश के बाद उसकी पत्नी प्राची ने 23 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज कराई और विक्रांत की करीबी महिला मित्र राखी कश्यप पर शक जताया.

 चेहरा क्षतिग्रस्त किया गया
इसी बीच 17 अप्रैल को सहारनपुर में एक अज्ञात शव नहर से बरामद हुआ, जिसकी पहचान बाद में विक्रांत के रूप में हुई. शव की हालत बेहद खराब थी—हाथ-पैर बंधे थे और चेहरा क्षतिग्रस्त किया गया था. इसके बाद 27 अप्रैल को सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में एक युवती का शव मिला, जो राखी कश्यप निकली.

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पुलिस जांच में जानें क्या हुआ 
पुलिस जांच में सामने आया कि 16 अप्रैल को राखी के घर एक पार्टी हुई थी, जिसमें विक्रांत, राखी, सुधारस और कपिल समेत कुछ अन्य लोग मौजूद थे. पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर राखी ने नशे की हालत में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत को गोली मार दी. इसके बाद आरोपियों ने घायल विक्रांत को अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी हत्या कर शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंक दिया. विक्रांत की हत्या के बाद आरोपियों को डर था कि राखी सच उजागर कर सकती है. इसी डर से सुधारस और कपिल ने उसे भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई. वे उसे बहाने से सहारनपुर ले गए, जहां एक फार्महाउस में चाकू और हथौड़े से उसकी हत्या कर दी गई.

 

जांच में यह भी सामने आया कि पूरे मामले की जड़ मथुरा के एक कीमती प्लॉट और करीब 25 लाख रुपये की ब्लैकमेलिंग थी. राखी ने आरोपी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी थी. एसपी अभिनंदन सिंह के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल टाटा नेक्सॉन कार, लाइसेंसी पिस्टल, हथौड़ा, चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं. इस खुलासे के साथ पुलिस ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी बरतें, कानून के हाथ आखिरकार उन तक पहुंच ही जाते हैं.

 

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