यूपी के तीन जिलों में शुगर मिलों पर बड़ी रेड! ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप

UP Raid News/Ankit Mittal: उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह शुगर मिलों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई हुई है. मुज़फ्फरनगर, बिजनौर और बरेली जिलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग की टीमों ने अलग-अलग चीनी मिलों पर छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया है.

मुज़फ्फरनगर

मंसूरपुर क्षेत्र स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक शुगर मिल की यूनिट पर सुबह 8 बजे ईडी की टीम ने छापा मारा. टीम ने यूनिट हेड के कार्यालय में पूछताछ शुरू की है. किसी भी व्यक्ति को अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है. ईडी के साथ सुरक्षा के लिए CISF जवान भी तैनात हैं.



बिजनौर

एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कही जाने वाली DSM ग्रुप की धामपुर चीनी मिल पर आयकर विभाग की बड़ी रेड चल रही है. करीब 50 अफसरों की टीम ने मिल में छापा मारा है. सभी अधिकारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें एक कमरे में रखा गया है. मिल गेट पर CRPF जवानों की तैनाती की गई है.

बरेली

धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल (मीरगंज थाना क्षेत्र) में भी आयकर विभाग की टीम सुबह-सुबह पहुँची. टीम ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल, कंप्यूटर फाइलें और रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं. पुलिस फोर्स मिल के बाहर तैनात है और किसी को भी अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं है.

सूत्रों के अनुसार, ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी के मामलों से जुड़ी बताई जा रही है. यूपी की इन तीनों बड़ी मिलों पर हुई इस एकसाथ छापेमारी से चीनी उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

