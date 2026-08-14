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शामली में भीषण अग्निकांड, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की 60-70 स्कूटियां आग में स्वाहा, पड़ोस के मकानों में आई दरारें

Shamli Electronics Showroom Fire: शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में वरदान शोरूम में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई. जिसमें करीब 60 से 70 स्कूटियां जलकर खाक हो गई. आग की लपटों और धुएं से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. आग की तपिश से पड़ोसी मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:39 AM IST
शामली में भीषण अग्निकांड, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की 60-70 स्कूटियां आग में स्वाहा, पड़ोस के मकानों में आई दरारें
Image Credit: Shamli Fire News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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