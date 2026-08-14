शामली में भीषण अग्निकांड, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की 60-70 स्कूटियां आग में स्वाहा, पड़ोस के मकानों में आई दरारें

स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना

आग की भयंकर लपटों और काले धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि शोरूम के बगल में बने पड़ोसी मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गईं. आसपास के लोग डर के मारे अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गए.