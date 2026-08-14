शामली में भीषण अग्निकांड, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की 60-70 स्कूटियां आग में स्वाहा, पड़ोस के मकानों में आई दरारें

राज्य चुनें
Shamli Electronics Showroom Fire/ श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से आग के तांडव की खबर सामने आई है. यहां के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र स्थित शहर की पॉश चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में बने 'वरदान' मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी आगोश में ले लिया. इस भयंकर अग्निकांड में शोरूम में रखी लगभग 60 से 70 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं. इस हादसे में करीब 15 से 20 लाख रुपये के बड़े नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है.
लाखों का सामान जलकर स्वाहा
पीड़ित शोरूम मालिक बॉबी निर्वाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा हुआ है. यह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का शोरूम था, जिसमें लगभग 60 से 70 स्कूटी जलकर राख हो गई है. शोरूम के अंदर से अचानक धुआं निकलते देखा गया, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था, इसलिए गाड़ियों की बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारण आग ने बेहद विकराल रूप ले लिया.
स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना
आग की भयंकर लपटों और काले धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि शोरूम के बगल में बने पड़ोसी मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गईं. आसपास के लोग डर के मारे अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गए.
आग लगने के सटीक कारणों की हो रही जांच
आसपास के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की गहनता से जांच की जा रही है और नुकसान का सटीक आकलन जुटाया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर कॉमर्शियल इलाकों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.