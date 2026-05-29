सहारनपुर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश ढेर; इंस्पेक्टर और सिपाही घायल

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने की भीषण मुठभेड़ हुई. सरसावा और चिलकाना के बीच डूमवाला गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश मारा गया है, जबकि दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

कैसे हुई मुठभेड़?

पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं. इस जानकारी के बाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए पिलखनी और डूमवाला गांव के बीच संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान जब पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिससे मुठभेड़ ने गंभीर रूप ले लिया.

एक बदमाश की मौत, दूसरा फरार

पुलिस के अनुसार, गोली सीने और पैर में लगने के कारण बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा. उसकी तलाश में पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

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अस्पताल में उपचार जारी

इस मुठभेड़ में पुलिस टीम ने बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन इस दौरान सरसावा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सोनू घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, इंस्पेक्टर के बाएं हाथ में दो गोलियां लगी हैं, जबकि हेड कांस्टेबल सोनू भी गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों पुलिसकर्मियों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है.

पुलिस प्रशासन अलर्ट

घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. सहारनपुर पुलिस ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और फरार बदमाश को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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