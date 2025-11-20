सहारनपुर में आतंक की सर्जरी! जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर आदिल से खुला आतंकी नेटवर्क का जाल

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया तो सभी चौंक गए. जब डॉक्टर आदिल पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में कैद होने का आरोप था. हालांकि, जब डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई तो एक के बाद एक परत दर परत खुलती चली गई. डाक्टर आदिल की मंशा यहां पर अपना आतंकवादी नेटवर्क खड़े करने का था.

एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं

डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद उनके लॉकर से एक-47 मिली तो वहीं, फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई. दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर तक भी जांच टीमें पहुंचीं. इसके बाद लखनऊ से डॉक्टर परवेज तक टीमें पहुंचकर गिरफ्तारी की. एक के बाद एक कई गिरफ्तारी होती चली गई. डॉक्टर आदिल सहारनपुर में लगभग 1 साल से थे. उनका प्रयास लगातार यहां पर लोगों को गुमराह करना था.

डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद खुली परत दर परत

एटीएस और अन्य जांच एजेंजियों ने डॉक्टर आदिल से इलाज करने वाली मरीजों की लिस्ट अपने कब्जे में ले ली है. इसके अलावा उनके गैजेट उनके कब्जे में हैं, जहां वह रहते थे. पड़ोसी से पूछताछ की गई है. इतना ही नहीं और कितने लोगों के संपर्क में थे और छुट्टी भी वाले दिन कहां जाते थे, इन सब बातों पर जांच एजेंसी की नजर बनी हुई है. यह बात सच है यदि डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी न होती तो वह डॉक्टर का चोला पहनकर न जाने इस आतंक के नेटवर्क को कहां तक ले जाता?

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

इस बारे में कई मुस्लिम लोगों से बात की गई. सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने की बात कही. उनका कहना है कि यह देश उनके मन का है, इस देश के लिए जान न्योछावर करनी पड़ी तो जान देंगे. इन लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. दोषी होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कोई देश से गद्दारी करता है आतंकवाद का साथ देता है तो उसका क्या हश्र होता है.

