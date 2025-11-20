Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3011897
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

सहारनपुर में आतंक की सर्जरी! जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर आदिल से खुला आतंकी नेटवर्क का जाल

Saharanpur news: डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद उनके लॉकर से एक-47 मिली. इसके बाद एक के बाद एक आतंकी नेटवर्क पर्दाफाश होता गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सहारनपुर में आतंक की सर्जरी! जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर आदिल से खुला आतंकी नेटवर्क का जाल

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया तो सभी चौंक गए. जब डॉक्टर आदिल पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में कैद होने का आरोप था. हालांकि, जब डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई तो एक के बाद एक परत दर परत खुलती चली गई. डाक्टर आदिल की मंशा यहां पर अपना आतंकवादी नेटवर्क खड़े करने का था. 

एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं 
डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद उनके लॉकर से एक-47 मिली तो वहीं, फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई. दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर तक भी जांच टीमें पहुंचीं. इसके बाद लखनऊ से डॉक्टर परवेज तक टीमें पहुंचकर गिरफ्तारी की. एक के बाद एक कई गिरफ्तारी होती चली गई. डॉक्टर आदिल सहारनपुर में लगभग 1 साल से थे. उनका प्रयास लगातार यहां पर लोगों को गुमराह करना था. 

डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद खुली परत दर परत 
एटीएस और अन्य जांच एजेंजियों ने डॉक्टर आदिल से इलाज करने वाली मरीजों की लिस्ट अपने कब्जे में ले ली है. इसके अलावा उनके गैजेट उनके कब्जे में हैं, जहां वह रहते थे. पड़ोसी से पूछताछ की गई है. इतना ही नहीं और कितने लोगों के संपर्क में थे और छुट्टी भी वाले दिन कहां जाते थे, इन सब बातों पर जांच एजेंसी की नजर बनी हुई है. यह बात सच है यदि डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी न होती तो वह डॉक्टर का चोला पहनकर न जाने इस आतंक के नेटवर्क को कहां तक ले जाता? 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने क्या कहा? 
इस बारे में कई मुस्लिम लोगों से बात की गई. सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने की बात कही. उनका कहना है कि यह देश उनके मन का है, इस देश के लिए जान न्योछावर करनी पड़ी तो जान देंगे. इन लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. दोषी होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कोई देश से गद्दारी करता है आतंकवाद का साथ देता है तो उसका क्या हश्र होता है.  

यह भी पढ़ें : दिल्ली धमाका साजिश की जांच में नया मोड़, सहारनपुर के 2 यू-ट्यूबर हिरासत में, डॉ. आदिल का विदेशी नेटवर्क बेनकाब

यह भी पढ़ें :  शांत छवि, पत्नी से विवाद... दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े परवेज अंसारी के पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाले खुलासे!

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Dehradun latest news
देहरादून में सिने उत्सव का समापन, 3 दिनों तक चमका अंतरराष्ट्रीय फिल्म कला का महाकुंभ
Ekmukhi Shivling
काशी में मिला एकमुखी शिवलिंग! लोथल म्यूजियम की बढ़ाएगा शोभा, गुजरात जाएंगे ये लोग
Saharanpur news
सहारनपुर पुलिस को चोरों ने दी चुनौती! चौकी से चंद कदम दूर कारोबारी को लूटा
Ayodhya news
PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या हाई अलर्ट: 50 फ्लाइट्स और विशेष सुरक्षा ऑपरेशन शुरू
Etah news
एटा में 14 साल पुरानी प्रेम कहानी का अंत!पत्नी की हत्या कर,शव ठिकाने लगाने का खुलासा
Agra News
ताजमहल का दीदार करने पहुंचे जूनियर ट्रंप, साथ में 40 देशों के 126 VIP भी
Hardoi News
हवा में घुली जानलेवा गैस, प्राइवेट स्कूल में एक के बाद एक बच्चे हुए बेहोश
Mau News
मऊ में रोडवेज बस ने बरपाया कहर, ई रिक्शा को टक्कर मारी, 3 महिलाओं की मौत कई घायल
Affordable Flat in Lucknow
सिर्फ 10 लाख में लखनऊ में मिलेगा सपनों का घर, यहां जानिये आवेदन की आखिरी तारीख
Dhami government
खनन सेक्टर में नंबर 1 बना उत्तराखंड, केंद्र से फिर मिली 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि