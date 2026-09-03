सहारनपुर में नकली दवाओं का गिरोह: जानिए तहखाने की उस फैक्ट्री का पूरा सच, जहां से लखनऊ तक पहुंच रहा था जहर

राज्य चुनें
UP fake medicine network: उत्तर प्रदेश में नकली और अवैध दवाओं के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सहारनपुर जिले के नागल थाना क्षेत्र में स्थित उमाही-कोटा गांव में जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने एक साधारण से घर के तहखाने में कदम रखा, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया. वहां बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के दवाओं की पैकिंग का एक पूरा का पूरा सेटअप चलाया जा रहा था. यह कार्रवाई केवल एक स्थानीय छापेमारी नहीं थी, बल्कि लखनऊ से जुड़े एक बड़े अंतरराज्यीय नकली दवा सप्लाई नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी थी. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और किस तरह इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था.
तहखाने का राज और एफएसडीए का बड़ा एक्शन
मामले की शुरुआत लखनऊ में हुई एक कार्रवाई से हुई थी. वहां दवाओं की अवैध सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किए गए एजाज नामक व्यक्ति से जब पूछताछ की गई, तो उसने सहारनपुर के इस ठिकाने के बारे में सुराग दिया. इसी जानकारी के आधार पर एफएसडीए की टीम ने उमाही-कोटा गांव के एक मकान में अचानक छापेमारी की. घर के नीचे बने तहखाने में बड़े पैमाने पर दवा बनाने और पैक करने की मशीनें लगी हुई थीं. अधिकारियों ने बिना कोई देरी किए पूरी यूनिट और वहां मौजूद सामग्री को जब्त कर लिया और उस अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया.
बरामदगी का हिसाब और गोलियों का खेल
मौके से जो सामग्री मिली, वह यह साबित करने के लिए काफी है कि यहां बड़े पैमाने पर बिना किसी जांच-परख के दवाएं तैयार की जा रही थीं. जांच टीम को मौके से 32 किलोग्राम से भी ज्यादा दवा की स्ट्रिप्स बरामद हुईं. इसके अलावा 6.950 किलोग्राम पीली रंग की और 4.900 किलोग्राम सफेद रंग की अनब्रांडेड यानी बिना नाम-पते वाली खुली गोलियां मिलीं. इन गोलियों पर किसी भी कंपनी का ठप्पा या ब्रांड का नाम नहीं था. इन्हें देखकर यह साफ था कि इन सादी गोलियों को मशीन के जरिए नामी ब्रांड्स के रैपर में पैक करके बाजार में बेचने की तैयारी थी.
ब्रांडेड रैपर और पैकेजिंग का सामान
केवल गोलियां ही नहीं, बल्कि नामी दवाओं के फर्जी डिब्बे और पैकिंग का सामान भी भारी मात्रा में मिला. टीम ने मौके से डिफकॉर्ट-6 और रोसुवास एफ-10 जैसी मशहूर दवाओं के प्रिंटेड कार्टन और एल्युमिनियम फॉयल जब्त की. इसके साथ ही दवा पैक करने वाली स्ट्रिपिंग मशीन, प्रिंटिंग के लिए बैच स्टीरियो और डाई-पंच जैसी मशीनरी भी कब्जे में ली गई. इस तरह के मशीनी सेटअप से किसी भी साधारण गोली को बड़ी कंपनी की असली दवा बनाकर बाजार में उतारा जा सकता था। टीम ने बरामद सभी सामान को बोरों में भरकर सील कर दिया है.
उत्तराखंड कनेक्शन और नकली दवाओं का जाल
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह सिर्फ सहारनपुर और लखनऊ तक ही सीमित नहीं है. इस नेटवर्क के तार उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं, जहां से कच्चे माल या अन्य सहयोगियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. वहीं दूसरी ओर लखनऊ में जांच के दौरान 'लेवेरा-500' दवा के दो बैच पूरी तरह नकली पाए गए हैं. इससे साफ होता है कि मरीजों तक असली के नाम पर केवल चूना या हानिकारक केमिकल पहुंचाए जा रहे थे.
अब आगे क्या हो रहा है
इस पूरे मामले में एफएसडीए ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. जब्त की गई गोलियों और सामग्री को जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि इन गोलियों में कौन से रसायन मिले थे. विभाग अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहा है कि यह नकली दवाएं किन-किन शहरों और किन मेडिकल स्टोरों तक सप्लाई की जा चुकी हैं, ताकि उन्हें समय रहते बाजार से हटाया जा सके और इस जानलेवा धंधे से जुड़े हर मास्टरमाइंड को जेल भेजा जा सके.