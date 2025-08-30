Saharanpur Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक घायल
Saharanpur Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक घायल

Saharanpur Accident: यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. एक गम्भीर रूप से घायल हो गया है. पढ़िए खबर...

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:57 AM IST
सहारनपुर/नीना जैन: उतरप्रदेश के सहारनपुर में सड़क हादसा हुआ.इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाप व मासूम बेटे की मौत हो गईजबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना से मृतकों के परिजनों के कोहराम मचा हुआ है.

कहाँ हुआ हादसा ? 
हादसा जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के शाकंभरी रोड पर गांव चौहडपुर के पास हुआ जहां, तेज गति से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मासूम सहित तीन लोग घायल हो गए, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया. 

अस्पताल में भर्ती घायल 
सूचना मिलने पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस लेकर चालक साजिद व टीएमटी अमरजीत मौके पर पहुंचे और घायलों को बेहट सीएचसी पहुंचाया जहाँ चिकित्सकों ने 35 वर्षीय गुलफाम और उसके 3 वर्षीय मासूम बेटे फरहान को मृत घोषित कर दिया जबकि नौशाद की हालत को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल रैफर कर दिया.

घटना के बाद का माहौल 
घटना की खबर के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. इस हादसे को लेकर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है.

