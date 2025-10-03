Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े, पुलिस ने 1 लाख के इनामी नईम को ढेर

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर कुख्यात बदमाश नईम के जनाजे में परिजन और ससुराल पक्ष के विवाद हो गया.
Trending Photos
मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला में कुख्यात बदमाश नईम के जनाजे के दौरान विवाद की स्थिति बन गई. जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नईम की मौत के बाद उसका सुपुर्दे-खाक ससुराल में हुआ.
जनाजे में परिजन और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान नईम के साले ने परिवार पर पिस्टल निकालने का प्रयास किया और मारपीट व हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कहां पर हुआ था नईम का एनकाउंटर
कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बदमाश बाइक पर आ रहे थे. पुलिस ने चेकिंग के दौरान पीछा किया तो बदमाश जंगल की ओर भाग निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में नईम के सीने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. नईम पर लूट, डकैती और हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे और वह 1 लाख रुपये का इनामी था.
और पढे़ं: मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से थर्राया इलाका!
अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा, दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
सुनिए! मैं बाजार जा रही हूं… फिर दादी ने प्रेमी संग रचा बड़ा कांड, शर्म के मारे मुंह छिपाता परिवार