Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े, पुलिस ने 1 लाख के इनामी नईम को ढेर

मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला में कुख्यात बदमाश नईम के जनाजे के दौरान विवाद की स्थिति बन गई. जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नईम की मौत के बाद उसका सुपुर्दे-खाक ससुराल में हुआ.

जनाजे में परिजन और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान नईम के साले ने परिवार पर पिस्टल निकालने का प्रयास किया और मारपीट व हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां पर हुआ था नईम का एनकाउंटर

कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बदमाश बाइक पर आ रहे थे. पुलिस ने चेकिंग के दौरान पीछा किया तो बदमाश जंगल की ओर भाग निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में नईम के सीने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. नईम पर लूट, डकैती और हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे और वह 1 लाख रुपये का इनामी था.

