Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2946122
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े, पुलिस ने 1 लाख के इनामी नईम को ढेर

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर कुख्यात बदमाश नईम के जनाजे में परिजन और ससुराल पक्ष के विवाद हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल:  उत्तर प्रदेश के  मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला में कुख्यात बदमाश नईम के जनाजे के दौरान विवाद की स्थिति बन गई. जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नईम की मौत के बाद उसका सुपुर्दे-खाक ससुराल में हुआ.

जनाजे में परिजन और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान नईम के साले ने परिवार पर पिस्टल निकालने का प्रयास किया और मारपीट व हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां पर हुआ था नईम का एनकाउंटर
कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बदमाश बाइक पर आ रहे थे. पुलिस ने चेकिंग के दौरान पीछा किया तो बदमाश जंगल की ओर भाग निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में नईम के सीने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. नईम पर लूट, डकैती और हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे और वह 1 लाख रुपये का इनामी था. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से थर्राया इलाका! 

अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा,  दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान! 

सुनिए! मैं बाजार जा रही हूं… फिर दादी ने प्रेमी संग रचा बड़ा कांड, शर्म के मारे मुंह छिपाता परिवार
 

TAGS

Muzaffarnagar news

Trending news

Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े
Moradabad news
डॉक्टर-इंजीनियर बन लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने का चौंकाने वाला खुलासा
jaunpur news
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 10-12 लोग
Amroha News
अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा, दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी
Mathura News
रामलीला देखकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां
siddharthnagar news
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे
RSS Volunteer Heart Attack News
ड्रम बजाते-बजाते मुंह के बल गिरा,फिर नहीं उठा युवक,RSS के शताब्दी पथ संचलन में हादसा
 Meerut News
मेरठ में रातों-रात घर पर चिपकाए गए 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर,माहौल बिगाड़ने की साजिश
Jhansi News
सुनिए! मैं बाजार जा रही हूं… फिर दादी ने प्रेमी संग रचा बड़ा कांड
Meerut News
मेरठ में LIVE मर्डर..एक के बाद एक युवक पर बरसाई कई गोलियां,Video देख पुलिस भी हैरान!
;