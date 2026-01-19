Advertisement
सहारनपुर

'जान का खतरा था इसलिए छिपकर रहना पड़ा..' फिल्म अभिनेत्री उर्मिला ने लगाए गंभीर आरोप

Saharanpur  News: उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर विवाद गहरा गया है. भाजपा से जुड़ी रहीं उर्मिला ने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:30 PM IST
Saharanpur News
Saharanpur News

Saharanpur  News/नीना जैन: उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर विवाद गहरा गया है. भाजपा से जुड़ी रहीं उर्मिला ने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के कारण उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते वे कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आईं.

उर्मिला के अनुसार 15 जून के बाद उनके और भाजपा नेता सुरेश राठौर के बीच नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन बाद में आपसी संबंधों में तनाव आ गया. उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को करवाचौथ के दिन वे हरिद्वार गई थीं. इस दौरान उन्हें ऋषिकेश मार्ग स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के पास ले जाया गया, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां उन्हें बताई गईं.

लगाया ये आरोप
उर्मिला का कहना है कि इसके बाद उनके घर में लगातार विवाद होने लगे. इसी दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके फोन में रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में चर्चा का विषय बनी. उनका आरोप है कि ज्वालापुर विधानसभा सीट को लेकर भी विवाद हुआ था. उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात के दौरान उन्हें ज्वालापुर सीट की तैयारी करने को कहा गया और भरोसा दिया गया कि “मैं हूं ना”.

अचानक कहां गायब हुई थीं?
एक वीडियो वायरल होने के बाद उर्मिला अचानक सोशल मीडिया से गायब हो गई थीं. इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस और जांच एजेंसियों से डर लग रहा था. उन्होंने दावा किया कि देहरादून, हरिद्वार समेत कई जगहों की पुलिस उन्हें तलाश रही थी. इसी डर के कारण वे दिल्ली, गुरुद्वारे और रैन बसेरों में रहीं. उर्मिला ने बताया कि इस दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए और फोन पर भी संपर्क करना मुश्किल हो गया. उन्होंने कहा कि कई परिचितों ने उनसे दूरी बना ली थी.

क्या बोलीं उर्मिला?
उर्मिला का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से दो वादे किए थे. पहला, सभी मूल डिवाइस कोर्ट में जमा कराना और दूसरा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग. उनके अनुसार दोनों वादे पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे आज भी भाजपा की कार्यकर्ता हैं और किसी विपक्षी दल में जाने का इरादा नहीं है. उनका कहना है कि वे पार्टी के भीतर सफाई अभियान चाहती हैं.

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल
महिला सुरक्षा को लेकर उर्मिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पढ़ी-लिखी महिलाओं की शिकायतें तक दर्ज नहीं होतीं, तो आम और कमजोर महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने अंकिता भंडारी मामले को पूरे देश की बेटियों से जुड़ा मुद्दा बताया. फिलहाल उर्मिला के आरोपों के बाद मामला सीबीआई जांच के दायरे में है. आने वाले दिनों में जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

Saharanpur News

