Bijnor news: कॉल पे कॉल करते रहे गांववाले...फायर बिग्रेड और न अधिकारी किसी ने नहीं उठाया फोन, जिंदा जले 7 पशु

राजवीर चौधरी/ बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बढ़ापुर के एक गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. पशुशाला में अचानक से आग लगने पर 7 पशुओं (भैंस ) की जल कर उसकी मौके पर ही मौत हो गई जिसमें पीड़ित परिवार का पशुशाला सहित करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. उधर ग्रामीणों ने फ़ायर बिर्गेड सहित एसडीएम नगीना को कॉल पे कॉल करते रहे लेकिन फोन नहीं उठाया.

कहां हुआ हादसा

बिजनौर के बढ़ापुरा गांव में शनिवार को गांव टांडा सिक्कावाला में शाम 4 बजकर 20 मिनट पर बलराज पुत्र सुक्खन सिंह की निजी पशुशाला में आग लग गई. एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी बढ़ गई कि उसमें बंधे पशु पशुशाला में इधर बचने के लिए मशक्कत करते रहे लेकिन आग बेकाबू होती गई. फोन करने के बाद भी मौके पर फ़ायर बिग्रेड की टीम नहीं पहुंची और न ही तहसील प्रशासन से एसडीएम साहब का कॉल नहीं उठ सका.

गांववालों ने आग बुझाने की कोशिश

ग्रामीणों ने आनन फानन में गांव के नल से पानी भरकर आग पर काबू पाने की खूब कोशिश की लेकिन आग बेकाबू होती गई और आग ने अपनी चपेट में 7 पशुओं को ले लिया. आग की चपेट में कटिया, भैंस, बकरी आ गए और भैंस पशुशाला जलती रही जिसमें पीड़ित परिवार का करीब डेढ़ लाख रुपये का समान जलकर ख़ाक हो गया. उधर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन व फायर बिग्रेड को कॉल पे कॉल जाती रही लेकिन मौके पर इनमें से कोई भी इमरजेंसी सेवा नहीं पहुंची. ग्रामीण खुद ही भैंस को बचाने का जोरदार प्रयास करते रहे लेकिन भैंस वहीं खड़ी रही आग में जलती रही.

