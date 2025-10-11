भारत-अफगानिस्तान के संबंधों की... अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने देवबंद में कहीं बड़ी बात

Saharanpur News: सहारनपुर के देवबंद में आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भव्य स्वागत किया गया. दारुल उलूम की गोलाकार लाइब्रेरी में लगभग 150 उलेमा और मौलानाओं ने उनका फूलों से स्वागत किया.
Saharanpur News/नीना जैन: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज यानी शनिवार को दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उनका फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया. विदेश मंत्री लगभग 5 घंटे तक दारुल उलूम में रहेंगे और इस दौरान छात्रों एवं उलेमाओं से मुलाकात की.
विदेश मंत्री ने क्या कहा?
आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है. सिर्फ दारुल उलूम के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोगों ने जो गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं. भारत-अफगानिस्तान संबंधों का भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है. मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच फिर से आना जाना शुरू हो जाए.
बता दें कि विदेश मंत्री का यह दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है. दारुल उलूम में कार्यक्रम के दौरान वह कक्षा में बैठकर हदीस की पढ़ाई का अवलोकन भी करेंगे.
इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुत्तकी ने कहा कि देवबंद और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच पुराने संबंध हैं. हमारे मुल्क में भी देवबंद मसलक को मानने वाले लोग रहते हैं. हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से आना-जाना शुरू हो.
