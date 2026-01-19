Advertisement
पंचतत्व में विलीन हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. सुशील चौधरी, पूर्व कृषि मंत्री के थे भतीजे

Former Congress MLA Dr Sushil Chaudhary Passed Away: डॉक्टर सुशील चौधरी पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के भतीजे थे. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 19, 2026, 08:46 PM IST
नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के नकुड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनीतिक नेता डॉ. सुशील चौधरी का आज गंगोह स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 78 वर्ष के थे, उनके निधन की खबर से सहारनपुर मैं शोक की लहर दौड़ गई. डॉक्टर सुशील चौधरी तीतरो के प्रतिष्ठित परिवार से आते थे, वह पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के भतीजे और अपने पांच भाइयों में सबसे बड़े थे. बताया गया कि डॉ. सुशील चौधरी काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. वह साल 2002 में कांग्रेस के टिकट पर नकुड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत विधायक बने थे. 

सरल स्वभाव और ईमानदार छवि 
उन्हें सरल स्वभाव, ईमानदार छवि और किसानों की सशक्त आवाज उठाने के लिए जाना जाता था. उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों ने दुख व्यक्त किया है. डॉक्टर सुशील चौधरी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव तीतरों में किया गया. हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे. तीतरों में डॉ. सुशील चौधरी पंचतत्व में विलीन हो गए.

