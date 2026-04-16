शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग तेज, पूर्व विधायक ने दिया ये नया नाम, सहारनपुर में भड़के मौलाना

नीना जैन/सहारनपुर: पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर किए जाने की मांग की है. इस मेडिकल कॉलेज का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम पर है. मनोज चौधरी ने इसका नाम बदलकर सम्राट मिहिर भोज रखने की मांग की है. इस पर सहारनपुर के मौलाना भड़क गए हैं. सहारनपुर में नया विवाद शुरू हो गया है.

राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, यहां पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने मांग उठाई है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदला जाए. मनोज चौधरी ने अपनी बात को रख दी, लेकिन अब इस बात का विरोध होना शुरू हो गया है. लोगों का कहना है कि मनोज चौधरी को इतिहास की जानकारी नहीं है. देश की आजादी में मौलाना महमूद हसन का बहुत बड़ा योगदान रहा है.

10 अप्रैल को पूर्व विधायक ने उठाई थी मांग

बता दें कि बीते 10 अप्रैल को सहारनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मनोज चौधरी ने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग उठाई थी. उन्होंने कहा कि हमारे सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, मेरी मांग है अगर हो सके तो उसे कॉलेज का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखा जाए. इस कार्यक्रम में भाजपा के लोग भी शामिल थे और सपा के भी. इतना ही नहीं सपा सांसद इकरा हसन भी मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि मैं सभी के सामने यह मांग रख रहा हूं.

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इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी

मनोज चौधरी के इस मांग का विरोध सबसे पहले मौलाना महमूद हसन के नवासे और शेख उल हिंद अकेडमी के ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद ने की. कहा जा रहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी. मामले पर मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि मनोज चौधरी को देश के इतिहास की सही जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मोहम्मद मौलाना महमूद हसन देवबंदी कोई सामान्य इंसान नहीं थे, बल्कि एक महान शख्सियत थे. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लहरी के रेशमी रुमाल जैसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया है. इस आंदोलन ने अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ों से हिला दिया.

शेखुल मौलाना हसन ने देश को आजाद कराया

जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा का कहना है कि इसे ध्यान देने से पहले इतिहास की जानकारी होनी चाहिए. शेखुल मौलाना हसन ने देश की आजादी के लिए क्या किया है?, यह जानकारी होनी चाहिए, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे. कहने से पहले जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का नाम मौलाना साहब के नाम पर क्यों रखा गया है? उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है?.

बीजेपी नेता ने जो पहले नाम था वही रखा जाए

वहीं भाजपा नेता अमित गजनेरजा का कहना है कि नाम भाजपा सरकार ने नहीं रखा है. इसका नाम 2013 में बदल गया था, जब अखिलेश सरकार ने चुनाव को नजदीक देखा तो इस मेडिकल कॉलेज का जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया और नाम सरकार श्रीराम मेडिकल कॉलेज से बदलकर मौलाना शेखुल हिंद राजकीय मेडिकल कॉलेज रख दिया. अब सपा के ही पूर्व विधायक मनोज चौधरी इसके नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर नाम बदलना ही है तो जो पहले नाम था, वही रखा जाए. वह ज्यादा बेहतर होगा.

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