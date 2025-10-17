Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2966047
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

पूर्व DGP के बेटे की दवा की ओवरडोज से मौत! सहारनपुर पहुंचा शव, फूट-फूटकर रोया परिवार

Saharanpur News: पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के बाद सहारनपुर में भी शोक की लहर है. उनका शव सहारनपुर के चिलकाना इलाके के पैतृक गांव हरड़ा खेड़ी लाया गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व DGP के बेटे की दवा की ओवरडोज से मौत! सहारनपुर पहुंचा शव, फूट-फूटकर रोया परिवार

नीना जैन/सहारनपुर: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्‍मद मुस्‍तफा के बेटे अकील अख्‍तर का मोहाली में संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शक है कि किसी दवा का ओवरडोज लेने की वजह से मौत हो गई. परिवार वालों ने अकील को बेसुध हालत में पाया. इसके बाद अकील को अस्‍पताल ले गए, जहां चिकित्‍सकों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हरियाणा के पंचकूला सेक्‍टर-6 स्थित सरकारी अस्‍पताल में पोस्‍टमार्टम किया गया. अकील का शव यूपी के सहारनपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.  

सहारनपुर में भी शोक की लहर 
अकील की मौत के बाद सहारनपुर में भी शोक की लहर है; अकील का शव सहारनपुर के चिलकाना इलाके के पैतृक गांव हरड़ा खेड़ी लाया गया. यहां हरड़ाखेड़ी गांव में सांसद इमरान मसूद के दामाद शायन मसूद, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे. बताया गया कि हरियाणा के पंचकूला में रहने वाले अकील हाईकोर्ट में वकील थे. उनकी मां पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना हैं. पिता साल 2021 में पंजाब के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे. नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी काफी नजदीकियां रही हैं. वे सिद्धू के सलाहकार भी रह चुके हैं. 

सहारनपुर का रहने वाला है अकील का परिवार 
अकील के परिवार के लोगों ने बताया कि उनका एक बेटा और एक बेटी है. अकील वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे. मौत के बाद उनके शव का सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया गया. पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. अकील के पिता मोहम्‍मद मुस्‍तफा पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं. 1985 बैच के आईपीएस मोहम्मद मुस्तफा कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी थे. मगर, धीरे-धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैप्‍टन अमरिंदर सिंह पर लगाए थे आरोप 
वह सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए, जब उन्होंने पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्‍होंने कहा था कि उन्हें डीजीपी न बनाए जाने को लेकर अमरिंदर सिंह ने साजिश रची थी. उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे निडर, देशभक्त, राष्ट्रवादी और खुद्दार व्यक्ति की खुद्दारी पर चोट की गई. मुस्तफा अपने से जूनियर दिनकर गुप्ता को पंजाब का DGP बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. 

पत्‍नी रजिया सुल्‍ताना कैबिनेट मंत्री रहीं  
मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना हैं. वह कांग्रेस की चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं. रजिया को कांग्रेस ने 2022 में भी अपना प्रत्याशी बनाया था. मलेरकोटला के विधानसभा चुनाव 2022 में आप से मोहम्मद जमील उर रहमान ने कांग्रेस की रजिया सुल्ताना को 21686 वोटों के अंतर से हराया. मोहम्मद मुस्तफा को पांच वीरता पुरस्कार भी मिल चुके हैं. वह 28 फरवरी 2021 को रिटायर हुए थे. उनके रिटायरमेंट के बाद सिद्धू ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था. 

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Ayodhya Deepotsav
अयोध्या दीपोत्सव में महाकुंभ की तकनीक! संदिग्धों की खुद-ब-खुद ऐसे होगी पहचान
farrukhabad latest News
फर्रुखाबाद में बाइक फिसलते ही जोरदार धमाका, बाजार में हड़कंप, दो युवकों की मौत
Dhanteras 2025
धनतेरस पर कब करें पूजा और खरीदारी? अयोध्‍या के ज्योतिषाचार्य ने बताया शुभ मुहूर्त
offline teacher transfer
यूपी के 1641 शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने ऑफलाइन ट्रांसफर पर दी बड़ी राहत
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? वृंदावन वाले महाराज का नया वीडियो सामने आया
Diwali Gift to Students By Yogi Adityanath
दिवाली से पहले शिक्षा में उजाला: 10.28 लाख छात्रों को योगी सरकार का तोहफा!
Bhadohi News
8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन
mayawati latest news
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव!
up government employees news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
Barabanki
बाराबंकी में सलमान अली के सुरों पर देवा मेला में झूमी भीड़, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक