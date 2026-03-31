मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया, जहां पर एक ही परिवार के चार लोगों पति, पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों ने कथित तौर पर सामूहिक आत्महत्या कर ली.
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Muzaffarnagar family suicide case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के चार लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं. यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई. घर के अंदर चारों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.
पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में अभी तक किसी स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, परिवार ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.
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