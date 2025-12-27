सहारनपुर में चार लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई, मरने वालाें में दाे सगे भाई

Saharanpur Road Accident: यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. थाना बेहट क्षेत्र के शाकंभरी रोड पर तेज गति से आ रही एक कार पेड़ से टकरा गई. सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

ऐसे हुआ हादासा

बताया गया कि तेज रफ्तार स्विफ्ट कार जैसे ही जसमोर बस अड्डे के पास पहुंची. कार चालक नियंत्रण खो दिया. इसके बाद कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. मरने वालों में जितेंद्र पुत्र रामस्वरूप, निवासी महमूदपुर तिवाई, मनीष और विजय पुत्र मेम सिंह, निवासी ग्राम तिड़फवा, चिलकाना के रूप में हुई है.

मरने वालों में दो सगे भाई भी

हादसे में मरने वाले तीन लोगों की पहचान कर ली गई है. चौथे की पहचान की जा रही है. मरने वालों में दो सगे भाई शामिल हैं. सूचना पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से हटवाकर शाकंभरी मार्ग पर आवागमन शुरू कराया.

ओवर स्पीडिंग बनी हादसे की वजह?

सहारनपुर पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में हादसे का मुख्य कारण ओवरस्पीडिंग हो सकती है. हालांकि, इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं कार चालक को झपकी तो नहीं आई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मीरजापुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा

वहीं, मीरजापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया. यहां कटरा कोतवाली के मुहकोचवा के पास एक युवक मार्केट से बाइक से घर जा रहा था. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया. बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. नाराज लोगों ने शव रख कर सड़क जाम कर दिया. आक्रोशित लोगों ने ईट पत्थर चलाकर ट्रक में तोड़फोड़ की. ट्रक में तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ने पर पुलिस और लोगों में झड़प भी हो गई.

