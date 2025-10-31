Advertisement
फ्री फ्री….एक घंटे तक ठेके पर मुफ्त मिलेगी शराब! मंदिर से हुए अनाउंसमेंट ने मचाया हड़कंप

Bijnor News: यूपी में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि प्रधानी कैंडीडेट ने ऐसी हरकत. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:23 AM IST
Bijnor News
राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव में शिव मंदिर से घोषणा की गई कि 31 अक्टूबर को ग्रामीणों को एक घंटे के लिए शराब मुफ्त मिलेगी.  इगंगा वाला टाकली गांव के ग्रामीणों के लिए  फ्री शराब मिलने की घोषणा लाउडस्पीकर से की गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ग्रामीण इसे प्रधानी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं.  एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस ने ऐलान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.

प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन बना चुके कैंडिडेट अभी से चुनाव साधने की जुगाड़ में लग गए हैं. गांव के प्रधान बनने के सपने संजोने वाले उम्मीदवारों ने 6-7 महीने पहले से ही चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है. गांव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मतदाताओं और उनके परिजनों को प्रलोभन देकर लुभाने की कोशिशें शुरु कर दी हैं.

मंदिर से हुआ फ्री शराब का ऐलान
ये पूरा मामला बिजनौर के किरतपुर विकासखंड के आलमपुर गंगा उर्फ गंगावाला गांव का है, जहां एक प्रधानी के उम्मीदवार ने गांव के मंदिर से ऐसा ऐलान करा दिया जो पूरे इलाके में इस समय सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, मंदिर के सेवादार ने मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि ‘सुनो सुनो सुनो सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को पडोस के छितावर गांव में स्थित देशी शराब के ठेके पर शराब फ्री दी जाएगी. सुबह 10 से 10 बजे तक शराब का ठेका फ्री कर दिया जाएगा. जिसको जितनी शराब लानी और पीनी है सुबह दस बजे से छितावर गांव के देशी शराब ठेके पर पहुंचे.

पुजारी ने बताई इस अनाउंसमेंट की सच्चाई
पुलिस ने मंदिर के सेवादार धर्मवीर से अनाउंसमेंट के बारे में पूछताछ की तो पुजारी ने बताया कि मंदिर में 50 रुपये देकर किसी भी सूचना का तीन बार अनाउंसमेंट किया जाता है. पुजारी का कहना है कि गांव के एक व्यक्ति ने अनाउंसमेंट कराया था. लिहाजा उन्होंने ग्रामीणों को ठेका फ्री कर दिए जाने का ऐलान माइक में कर दिया. पुलिस का कहना है कि जांच करा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

