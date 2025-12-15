Advertisement
दूल्हा ससुराल की जगह पहुंचा जेल, बारात से पहले पुलिस ने उठाया, सामने आई चौंकाने वाली हकीकत

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:41 AM IST
Saharanpur Crime News (नीना जैन): सहारनपुर में यमुनानगर के प्रताप नगर में सोमवार की शाम को खेतों में मिला युवती के सिर कटे हुए नग्न हालत में शव की मर्डर मिस्ट्री आखिरकार यमुनानगर पुलिस ने हल कर दी. मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी उमा के रूप में हुई. जो लंबे समय से सहारनपुर के बिलाल के साथ रह रही थी. बिलाल की सोमवार को शादी होनी थी. लेकिन उससे पहले यमुनानगर पुलिस के हाथ बिलाल के गिरेबान तक पहुंच गया. पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया.

खेतों में मिली थी लाश
यमुनानगर के कस्बा प्रताप नगर के बहादुरपुर में एक लड़की की लाश नग्न हालत में खेतों में पड़ी थी. लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही उसका सिर वहां पर मौजूद था. पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने लड़की की हत्या की सिर काटा और कपड़े तक निकल कर ले गया. हालांकि पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे. लेकिन यमुनानगर पुलिस ने इस पूरे मामले में आसपास के इलाकों में इस लड़की की पहचान के लिए कई थानों में भी संपर्क साधा हुआ था.

शादी के दिन दूल्हे को उठाया
5 दिन बीत गए लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे लेकिन अचानक पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा कि पुलिस पहुंच गई सहारनपुर. जिस घर में पुलिस पहुंची, वहां शादी की तैयारी की जा रही थी. पुलिस भी जिसे पकड़ने गई, उसी की उसी दिन शादी होनी थी. लेकिन शादी से पहले ही पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और मर्डर मिस्ट्री से एक बडी पर्दा उठा दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में कबूला जुर्म
पूछताछ के दौरान ही बिलाल की माने तो उसी ने सहारनपुर निवासी उमां को मौत के घाट उतारा था. युवती 2 साल से उसके साथ रह रही थी और अब जब उमा को पता चला कि बिलाल की शादी होनी है तो इस बात को लेकर भी वह विरोध कर रही थी. जिस पर बिलाल ने पूरी प्लानिंग बनाई. आरोपी बिलाल उमा को पहले पहुंच साहब ले गया ताकि होटल में ले जाकर उसे मौत के घाट उतारा जाए लेकिन वहां बात नहीं बन पाई वह उसे कलेसर के जंगलों से होते हुए प्रताप नगर इलाके में ले आया.

गला घोटकर मारा, सिर धड़ से किया अलग
यहां उसने बहाने से कार की पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट से ही पहले उमा का गला घोंट दिया और उसे मौत के घाट उतारने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. लड़की की पहचान ना हो इसको लेकर बिलाल लड़की के तन से उसके कपड़े भी उतार दिए और कपड़े वह सिर को लेकर फरार हो गया जो उसने घटना स्थल से कहीं दूर जाकर फेंक दिया. आरोपी को कोर्ट पर पेश कर उसका 8 दिन की रिमांड ली जाएगी ताकि इस दौरान पूछताछ की जाए.

