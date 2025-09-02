सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2905648
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में कुल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saharanpur News
Saharanpur News

सहारनपुर/नीना जैन: यूपी के सहारनपुर जिले में सोमवार रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के हत्थे तीन शातिर बदमाश चढ़े हैं. एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक, आरा, कुल्हाड़ी और चोरी की 20 कुंतल लकड़ी के अलावा छोटा हाथी गाड़ी बरामद हुई है.

गागलहेड़ी इलाके का मामला
दरअसल पूरा मामला थाना गागलहेड़ी इलाके का है.  पुलिस रात को रूटीन गश्त पर थी. इसी दौरान  देहरादून-यमुनानगर एक्सप्रेस-वे पर भाभरी से ग्राम कोलकी जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिस को एक संदिग्ध छोटा हाथी गाड़ी दिखाई दी. जबकि पास में ही पॉपुलर के खेतों से आरा चलने की आवाज आई. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 3-4 लोग पेड़ काटते हुए देखा. पुलिस को नजदीक आता देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी.

जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि दो अन्य बदमाश पास खड़ी बिना नंबर प्लेट की बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी घेराबंदी कर पकड़ लिया. एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या-लूट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज
पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश हरिद्वार के भगवानपुर इलाके का रहने वाला है. जिसकी पहचान आकिल के रूप में हुई है. जबकि अन्य गिरफ्तार हुए दो आरोपी बहजाद उर्फ बैजाद उर्फ आजाद और नीरज सैनी पुत्र अमरनाथ सैनी हैं. तीनों गागलहेड़ी थाने से चोरी के मुकदमे में फरार चल रहे थे.इनके खिलाफ सहारनपुर और हरिद्वार में लूट, हत्या, चोरी, डकैती व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.

आकिल पर 19, बहजाद पर 6 केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, आरोपी आकिल पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी बहजाद उर्फ बैजाद पर हत्या के प्रयास, गोकशी और चोरी जैसे मामलों में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को आरोपियों के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा, दो जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक, आरा, दो कुल्हाड़ी और चोरी की 20 क्विंटल लकड़ी से लदी छोटा हाथी गाड़ी मिली है.

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Saharanpur news
सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार
Pithoragarh News
पिथौरागढ़ में NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, अभी भी टनल में फंसे 11 लोग
Lucknow news
फ्लैट की नौवीं मंजिल से कूदी पैरामेडिकल की छात्रा, मौत...डिप्रेशन का चल रहा था इलाज
Hapur Accident
बाइक-स्कूटी को उड़ाते हुए निकली तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत
prayagraj news
संगमनगरी में वायरल फीवर का प्रकोप, रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्‍पताल
noida flood
नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? मकानों को कराया जा रहा खाली
Kushinagar latest News
कमरे में प्रेमी संग पत्नी, पति ने बाहर जड़ा ताला, मौके पर पहुंची पुलिस भी रह गई दंग
kanpur latest news
इटावा में कांग्रेस, भाजपा आमने-सामने, कांग्रेसियों पर पथराव का आरोप, कई हिरासत में
Moradabad news
इंस्‍टाग्राम पर मुलाकात, फ‍िर प्‍यार...शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी ने किया कांड
Hardoi News
हरदोई में हिरासत में युवक की मौत से मचा बवाल, हाईवे जाम कर थाने का घेराव
;