सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार

सहारनपुर/नीना जैन: यूपी के सहारनपुर जिले में सोमवार रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के हत्थे तीन शातिर बदमाश चढ़े हैं. एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक, आरा, कुल्हाड़ी और चोरी की 20 कुंतल लकड़ी के अलावा छोटा हाथी गाड़ी बरामद हुई है.

गागलहेड़ी इलाके का मामला

दरअसल पूरा मामला थाना गागलहेड़ी इलाके का है. पुलिस रात को रूटीन गश्त पर थी. इसी दौरान देहरादून-यमुनानगर एक्सप्रेस-वे पर भाभरी से ग्राम कोलकी जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिस को एक संदिग्ध छोटा हाथी गाड़ी दिखाई दी. जबकि पास में ही पॉपुलर के खेतों से आरा चलने की आवाज आई. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 3-4 लोग पेड़ काटते हुए देखा. पुलिस को नजदीक आता देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी.

जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि दो अन्य बदमाश पास खड़ी बिना नंबर प्लेट की बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी घेराबंदी कर पकड़ लिया. एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.

हत्या-लूट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज

पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश हरिद्वार के भगवानपुर इलाके का रहने वाला है. जिसकी पहचान आकिल के रूप में हुई है. जबकि अन्य गिरफ्तार हुए दो आरोपी बहजाद उर्फ बैजाद उर्फ आजाद और नीरज सैनी पुत्र अमरनाथ सैनी हैं. तीनों गागलहेड़ी थाने से चोरी के मुकदमे में फरार चल रहे थे.इनके खिलाफ सहारनपुर और हरिद्वार में लूट, हत्या, चोरी, डकैती व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.

आकिल पर 19, बहजाद पर 6 केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक, आरोपी आकिल पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी बहजाद उर्फ बैजाद पर हत्या के प्रयास, गोकशी और चोरी जैसे मामलों में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को आरोपियों के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा, दो जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक, आरा, दो कुल्हाड़ी और चोरी की 20 क्विंटल लकड़ी से लदी छोटा हाथी गाड़ी मिली है.