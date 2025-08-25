सहारनपुर में दो टॉप-10 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. सहारनपुर जिले में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में पुलिस के जवाबी एक्शन में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस की टॉप-10 लिस्ट में हिस्ट्रीशीटर

दोनों बदमाशों की पहचान आसिफ पुत्र हनीफ उर्फ चीका और साजिद के रूप में हुई है. दोनों बदमाश पुलिस की टॉप-10 सूची में शामिल हिस्ट्रीशीटर हैं. यह मुठभेड़ थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ से ग्राम थरोली जाने वाले रास्ते पर नहर पटरी के पास हुई मानकमऊ से ग्राम थरोली जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी बीच बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों रुकने के बजाय पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर भागने लगे.

बदमाशों के पैर में लगी गोली

पुलिस ने उनका पीछा किया. इसी दौरान उनकी बाइक फिसलकर गिर गई. गिरने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. घायल बदमाशों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस की तलाशी में आसिफ के पास से 256 ग्राम स्मैक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए. वहीं साजिद से 246 ग्राम स्मैक, एक तमंचा, तीन कारतूस और बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस बाइक मिली. इस तरह कुल 502 ग्राम स्मैक, दो तमंचे, छह कारतूस और एक बाइक पुलिस के कब्जे में आई है.

दोनों पर दर्ज हैं 50 मुकदमे

जांच में पता चला कि आसिफ पर करीब 36 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वहीं साजिद पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. दोनों अपराधियों का नाम लंबे समय से जिले की टॉप-10 बदमाशों की सूची में शामिल था. पुलिस के मुताबिक दोनों तस्करी और आपराधिक वारदातों में सक्रिय रहते थे.

