हापुड़ पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा 20 हजार का इनामी बदमाश, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

Hapur News: हापुड़ जिले में देर रात गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बाइक पर सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है. जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया.

Jan 21, 2026, 10:51 AM IST
Hapur News
Hapur News

Hapur Encounter/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में देर रात गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बाइक पर सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है. जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया. पकड़ा गया बदमाश 20 हजार रुपए का इनामी है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट में करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं. पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग
पुलिस क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर स्तुति सिंह ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मेरठ रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को पोपाई पेट्रोल पंप के पास एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए. जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. जिसमें एक गोली बाइक सवार युवक के पैर में लगी. जिससे वह मौके पर ही घायल हो गया, जबकि दूसरा युवक अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया. 

मेरठ का रहने वाला है आरोपी
पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया. पूछताछ के दौरान पकड़े गए युवक ने अपना नाम जैद पुत्र एजाज निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद थाना लिसाड़ी गेट मेरठ बताया है. सीओ ने बताया कि जैद थाना गढ़मुक्तेश्वर से गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था. पकड़ा गया बदमाश जैद शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ हापुड़, मेरठ व बुलंदशहर में लूट, चोरी व गैंगस्टर एक्ट में करीब एक दर्जन मामले दर्ज है. पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बदमाश के पास से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. वहीं पुलिस फरार हुए बदमाश की तलाश में जुट गई है.

Hapur News

