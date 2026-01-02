Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3061381
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर कसा शिकंजा, गिरफ्तारी वारंट की तैयारी, तलाश में एसटीएफ

Haridwar News: हरिद्वार पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है. ज्वालापुर कोतवाली और झबरेड़ा थाने में दर्ज मुकदमों में नोटिस जारी होने के बावजूद पेश न होने पर पुलिस ने सहारनपुर स्थित उनके आवास पर दो नोटिस चस्पा किए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Haridwar News
Haridwar News

Haridwar News/करण खुराना: हरिद्वार से लेकर सहारनपुर तक अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों में बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद पुलिस के सामने पेश न होने पर अब सख्त कार्रवाई की आहट सुनाई देने लगी है. बृहस्पतिवार को हरिद्वार पुलिस की दो अलग-अलग टीमों ने सहारनपुर पहुंचकर उर्मिला के आवास पर नोटिस चस्पा किए. तय समय में पेशी न होने की स्थिति में पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में है.

एसटीएफ भी तलाश में
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उर्मिला सनावर को अलग-अलग मामलों में अब तक तीन बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुईं. इससे पहले बहादराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी नोटिस जारी किया गया था, जहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को भी तलाश में लगाया गया है और सभी संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है.

सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दरअसल, भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था. ऑडियो में अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम लिए जाने से विवाद और गहरा गया. इसके बाद शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर बहादराबाद थाने में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और नोटिस के बावजूद सहयोग न मिलने पर कानून के तहत ठोस कार्रवाई की जाएगी. उधर, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के सार्वजनिक रूप से सामने न आने को लेकर अटकलें तेज हैं. आने वाले दिनों में इस प्रकरण में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा?
वहीं कुछ दिन पहले  पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उर्मिता ऑडियो टेप पर कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर मचे बवाल को लेकर कहा कि दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए. उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए. चाहे वह कोई भी क्यों नहीं हो. यह मामला बेहद गंभीर है, जिस तरह के ऑडियो वीडियो और नेताओं के नाम सामने आ रहे है उससे समाज की छवि पर असर पड़ रहा है.

और पढे़ं: अंकिता हत्याकांड पर भड़काऊ अफवाहें और अश्लील पोस्ट ! उर्मिला सनावर व पूर्व MLA सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
 

TAGS

haridwar news

Trending news

Varanasi News
दालमंडी में सायरन वाली चेतावनी, दुकानदारों ने अब तक नहीं खाली की दुकान
Maharajganj News
साथ जीने की कसम…और साथ ही हुई अंतिम विदाई, मिनटों में बुझ गया पति-पत्नी का जीवन
Lucknow news
अंजना को सीएम योगी का न्यू ईयर गिफ्ट, 24 घंटे में मेजर की बेटी को मिला खोया हुआ घर
Ayodhya news
रामलला की मूर्ति को जाली से छिपकर देखता रहा बंदर, अरुण योगीराज ने शेयर किया वीडियो
Meerut News
शादाब जकाती की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब सहकर्मी के पति ने जड़ दिए संगीन आरोप
Bahraich news
बहराइच में नौवें भेड़िए का एनकाउंटर, अब तक 12 लोगों की जा चुकी है जान
two trucks collide in etawah
इटावा में दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर, एक में भड़क उठी भयंकर आग, ड्राइवर जिंदा जला
Prayagraj Magh Mela 2026
प्रयागराज माघ मेले का 3 जनवरी को औपचारिक आगाज, उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम
Dehradun
रुड़की में अनियंत्रित होने के बाद पेड़ से जा टकराई कार, बीजेपी नेता की मौके पर मौत
Firozabad news
गैंगस्टर शकील मास्टर की संपत्ति कुर्क, जुआ-सट्टा जैसे अपराधों से खड़ी की थी इमारतें