अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर कसा शिकंजा, गिरफ्तारी वारंट की तैयारी, तलाश में एसटीएफ

Haridwar News/करण खुराना: हरिद्वार से लेकर सहारनपुर तक अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों में बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद पुलिस के सामने पेश न होने पर अब सख्त कार्रवाई की आहट सुनाई देने लगी है. बृहस्पतिवार को हरिद्वार पुलिस की दो अलग-अलग टीमों ने सहारनपुर पहुंचकर उर्मिला के आवास पर नोटिस चस्पा किए. तय समय में पेशी न होने की स्थिति में पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में है.

एसटीएफ भी तलाश में

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उर्मिला सनावर को अलग-अलग मामलों में अब तक तीन बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुईं. इससे पहले बहादराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी नोटिस जारी किया गया था, जहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को भी तलाश में लगाया गया है और सभी संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है.

सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दरअसल, भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था. ऑडियो में अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम लिए जाने से विवाद और गहरा गया. इसके बाद शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर बहादराबाद थाने में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और नोटिस के बावजूद सहयोग न मिलने पर कानून के तहत ठोस कार्रवाई की जाएगी. उधर, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के सार्वजनिक रूप से सामने न आने को लेकर अटकलें तेज हैं. आने वाले दिनों में इस प्रकरण में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा?

वहीं कुछ दिन पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उर्मिता ऑडियो टेप पर कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर मचे बवाल को लेकर कहा कि दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए. उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए. चाहे वह कोई भी क्यों नहीं हो. यह मामला बेहद गंभीर है, जिस तरह के ऑडियो वीडियो और नेताओं के नाम सामने आ रहे है उससे समाज की छवि पर असर पड़ रहा है.

