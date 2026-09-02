'मुझे हथकड़ी-बेड़ियां पहनाकर ले जाओ', यूपी पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से कांप उठा हरियाणा का गैंगस्टर पंपू

सुरक्षा को लेकर की गई ये मांगें

आरोपी ने मांग की है कि जेल से बाहर ले जाने के दौरान भारी संख्या में हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं. पूरी यात्रा की रिकॉर्डिंग हो और हर आवाजाही का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाए. रास्ते में किसी भी अप्रिय घटना या एनकाउंटर की आशंका को टालने के लिए न्यायिक दिशा-निर्देशों के तहत सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं. इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कसा गया शिकंजा अब दूसरे राज्यों की जेलों में बंद बदमाशों में भी खौफ पैदा कर रहा है.