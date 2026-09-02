Add Zee Business As A Preferred Source
App

'मुझे हथकड़ी-बेड़ियां पहनाकर ले जाओ', यूपी पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से कांप उठा हरियाणा का गैंगस्टर पंपू

Ankit Balyan Murder Case: यूपी पुलिस के एनकाउंटर का डर अब पड़ोसी राज्यों के अपराधियों में भी दिखने लगा है. हरियाणा की करनाल जेल में बंद अंडरट्रायल गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू ने एनकाउंटर की आशंका से घबराकर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और जेल अधिकारियों को एक लिखित पत्र भेजकर अजीब मांग की है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 02, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:22 AM IST
'मुझे हथकड़ी-बेड़ियां पहनाकर ले जाओ', यूपी पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से कांप उठा हरियाणा का गैंगस्टर पंपू
Image Credit: Ankit Balyan Murder Case

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मुत्तलिब जिंदा या मार दिया, CBI पता लगाए', हिस्ट्रीशीटर के लापता होने पर HC सख्त
2
3
4
5