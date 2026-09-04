Add Zee Business As A Preferred Source
App

बेटे को खोने का दर्द परिवार ही जानता है... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के घर पहुंचे मासूम शर्मा

Shamli News: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. शुक्रवार को हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा शामली पहुंचे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:32 PM IST
बेटे को खोने का दर्द परिवार ही जानता है... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के घर पहुंचे मासूम शर्मा

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शाही जामा मस्जिद के बाद अब बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पर क्यों उठा सवाल?
2
3
4
5