4 शूटर और 18 राउंड गोलियां... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

CCTV में कैद हमलावर

बताया जा रहा है कि बुधवार शाम अंकित बालियान आर्यपुरी इलाके में स्थित जिम से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ बढ़े. इसी दौरान बाइक सवार हमलावर वहां पहुंच गए. अंकित कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. सीसीटीवी में हमलावरों को लगातार गोलियां चलाते देखा जा सकता है. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने करीब 18 राउंड फायरिंग की. इस दौरान एक गोली अंकित के सिर में लगी. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से वहां से फरार हो गए.