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4 शूटर और 18 राउंड गोलियां... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

Ankit Baliyan CCTV: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मशहूर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की सनसनीखेज हत्या का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है। मोहल्ला आर्यपुरी की नाल पटरी पर हुई इस वारदात के 89 सेकंड के वीडियो में हमलावरों की पूरी करतूत कैद हुई है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 28, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:16 AM IST
4 शूटर और 18 राउंड गोलियां... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने
Image Credit: Ankit Baliyan CCTV

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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