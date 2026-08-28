4 शूटर और 18 राउंड गोलियां... हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

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Ankit Baliyan Murder case: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या का cctv फुटेज सामने आने के बाद वारदात की तस्वीर साफ हो गई है. करीब 89 सेकेंड के फुटेज में हमलावर सिंगर को घेरकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों की संख्या चार थी और वे दो बाइक से मौके पर पहुंचे थे.
CCTV में कैद हमलावर
बताया जा रहा है कि बुधवार शाम अंकित बालियान आर्यपुरी इलाके में स्थित जिम से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ बढ़े. इसी दौरान बाइक सवार हमलावर वहां पहुंच गए. अंकित कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. सीसीटीवी में हमलावरों को लगातार गोलियां चलाते देखा जा सकता है. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने करीब 18 राउंड फायरिंग की. इस दौरान एक गोली अंकित के सिर में लगी. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से वहां से फरार हो गए.
CCTV से सुराग जुटा रही पुलिस
फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. अधिकारी सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान करने के साथ ही उनकी बाइक और भागने के रास्ते की जानकारी जुटा रहे हैं. घटनास्थल के आसपास लगे दूसरे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने का पूरा रूट सामने आ सके.
गोगी गैंग के नाम से पोस्ट ने बढ़ाई पुलिस की चिंता
हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से कथित तौर पर एक पोस्ट सामने आने की भी बात कही जा रही है. इसके बाद पुलिस संगठित अपराध और गैंगवार के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट की वास्तविकता और हत्या से उसके संबंध की जांच अभी जारी है.
अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और यूट्यूब की दुनिया में जाना-पहचाना नाम थे. उनकी सरेआम हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अब जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है और इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है.
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