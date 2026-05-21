सहारनपुर में 'लू' का टॉर्चर! अस्पतालों में बढ़े उल्टी-दस्त के मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है. जिला अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेट दर्द, उल्टी-दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बढ़ते तापमान और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है. जिला अस्पताल में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए 10 बेड आरक्षित किए गए हैं, जबकि सीएचसी और पीएचसी स्तर पर भी चार-चार बेड की व्यवस्था की गई है.

सतर्क रहने की सलाह दी गई

सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या छाते से ढककर निकलें और साथ में पानी की बोतल अवश्य रखें. शरीर में पानी की कमी न होने दें और लगातार पानी पीते रहें. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, उल्टी होना, घबराहट महसूस होना, शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाना या पसीना आना बंद हो जाए तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करें. सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति हीट वेव से प्रभावित मिले तो तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दें. एंबुलेंस कर्मियों को भी ऐसे मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

जरूरी दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई

सीएमओ ने बताया कि अस्पतालों में कूलर, कोल्ड स्पंजिंग और जरूरी दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंपलेट बांटकर और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से ताजा भोजन खाने, हाथ धोकर भोजन करने और तली-भुनी चीजों से बचने की सलाह दी है.

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