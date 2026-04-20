मुजफ्फरनगर में हाईवे पर नियमों की खुलेआम धज्जियां, जान जोखिम में डालकर युवकों ने किया स्टंट

मुजफ्फरनगर न्यूज/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित बागोंवाली बाईपास (NH-58) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बारात के दौरान कुछ युवकों ने खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खतरनाक स्टंटबाजी की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानिए क्या है मामला ?

दरअसल, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारात में शामिल कुछ युवक चलती गाड़ियों की छत पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर आतिशबाजी भी करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान नोट उड़ाने जैसी हरकतें भी की गईं, जिससे माहौल और ज्यादा अराजक होता दिखाई दिया. यह पूरी घटना एक व्यस्त हाईवे पर हुई, जहां हर समय भारी यातायात बना रहता है.

NH-58 बागोंवाली बाईपास से निकली

जानकारी के अनुसार, यह बारात 18 अप्रैल की रात रॉयल फार्म्स, NH-58 बागोंवाली बाईपास से निकली थी. बारात में शामिल युवकों ने बिना किसी डर के सड़क पर खतरनाक स्टंट किए, जिससे न केवल उनकी खुद की जान जोखिम में थी बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी यह बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता था. तेज रफ्तार वाहनों के बीच इस तरह की हरकतें किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थीं.

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वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की लापरवाही न करें और यातायात नियमों का पालन करें. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकती है. हाईवे जैसे संवेदनशील मार्गों पर इस प्रकार की गतिविधियां कई निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डाल सकती हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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