Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3225398
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

सहारनपुर में गरमाया माहौल! दारुल उलूम के नीचे शिवलिंग होने का दावा, ललित शर्मा बोले- '14 फीट नीचे मंदिर न मिले तो फांसी दे देना

Saharanpur News: दारुल उलूम को लेकर बड़ा दावा किया गया है. हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान दावा किया कि देवबंद स्थित दारुल उलूम के 14 फीट नीचे शिवलिंग मौजूद है.  उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर जांच में ऐसा नहीं मिला तो वे फांसी पर लटकने को तैयार हैं. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 22, 2026, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saharanpur news
Saharanpur news

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर सांसद इकरा हसन के विरुद्ध कार्रवाई तथा देवबंद स्थित दारुल उलूम की जांच की मांग को लेकर बुधवार को हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया.  प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद के पुलिस के प्रति कथित व्यवहार की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन सकता है.

इकरा हसन पर गंभीर आरोप
प्रदर्शन के दौरान ललित शर्मा ने सांसद इकरा हसन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की.  उन्होंने यह भी कहा कि सांसद के परिवार से जुड़े मामलों की भी जांच की जानी चाहिए. हिंदू संगठन ने सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र भाषा शैली का भी इस्तमाल करने की बात कही.  उन्होंने कहा जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं वहीं महिला सांसद को लेकर आज अपमान कर तार तार कर रहे हैं. 

महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी
उन्होंने कहा कि भाषा शैली इतनी खराब की थी कि हर कोई जिला अधिकारी कार्यालय में देखता रह गया. मैं प्रशासनी अमला भी वहां पर मौजूद था, पर किसी ने भी हिंदू संगठन के युवक ओर उसके साथियों को महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने से नहीं रोका. यहां तक कि महिला सांसद को जिहादी बताया. सवाल के जवाब में हिंदू संगठन से जुड़े ललित से पूछा गया कि इकरा हसन सांसद कश्यप समाज की महिला ओर कश्यप समाज के लोगों के साथ आई थी, उनके साथ काफी लोग जुड़े हैं, जो हिंदू हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग
संगठन के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर की सांसद इकरा हसन के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन के प्रति उनके कथित व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ललित ने कहा कि इनको सहारनपुर का पानी नहीं पीना चाहिए. इनको पाकिस्तानी से पानी मंगाना चाहिए.

देवबंद स्थित दारुल उलूम को लेकर क्या कहा....
ललित कुमार ने कहा कि वह लोग हिंदू नहीं हैं, वह लोग उसके ही आदमी हैं, मुस्लिम हैं, हम कश्यप समाज का सम्मान करते हैं. ललित के खिलाफ जमकर अभद्र टिप्पणी करते हुए गालियां भी दीं. दो जिला अधिकारी कार्यालय के गेट पर करीब घंटाभर उन्होंने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. संगठन की तरफ से देवबंद स्थित दारुल उलूम को लेकर भी दावा किया गया और उसकी जांच कराने की मांग प्रशासन से की गई. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने संबंधित मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. सहारनपुर के ललित कुमार ने दावा किया कि 14 फीट नीचे शिवलिंग मिलेगा और अगर शिवलिंग ना मिले, तो मुझे फांसी दे दो.

UP Breaking News Live:उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू, देवरिया दौरे पर सीएम योगी; यहां पढ़ें हर पल की अपडेट

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Saharanpurhindu raksha dal newSP mla iqraShiv Mandir

Trending news

Saharanpur
दारुल उलूम के नीचे शिवलिंग का दावा,ललित बोले-नीचे मंदिर न मिले तो फांसी दे देना
kannauj dumper and tractor collision
कन्नौज और इटावा में रफ्तार का कहर, भयंकर हादसे में 5 की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर
up breaking news
UP Breaking News Live:उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू, देवरिया दौरे पर सीएम योगी; यहां पढ़ें हर पल की अपडेट
Maharajganj News
महराजगंज में कई पेट्रोल पंप ड्राई,3 दिन से कतार में खड़े किसानों की सूखने लगीं फसलें
UP census 2027
UP में आज से मकानों की गिनती का अभियान शुरू;जुटाया जाएगा हर परिवार-संपत्ति का ब्योरा
firozabad accident
फिरोजाबाद में डंपर से भिड़ंत के बाद धूं-धूं कर जली डबल डेकर बस; ड्राइवर की जलकर मौत
srn Hospital dispute
डॉक्टर्स और वकीलों के बीच लड़ाई आर पार, निजी अस्पताल के चिकित्सकों का बड़ा ऐलान
Saranpur News
सहारनपुर में 'लू' का टॉर्चर! अस्पतालों में बढ़े उल्टी-दस्त के मरीज
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन हीटवेव का कहर, रातें भी करेंगी परेशान
up govt news
यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब ड्रेस कोड अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला