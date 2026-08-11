/देवबंद में बढ़ा सियासी पारा: दारुल उलूम में हिंदू रक्षा दल का शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के ऐलान से हड़कंप,पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

राज्य चुनें
नीना जैन/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान 'दारुल उलूम देवबंद' को लेकर हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में उन्होंने परिसर के अंदर कथित शिवालय होने का दावा करते हुए हरिद्वार से गंगाजल लाकर वहां जल चढ़ाने का ऐलान किया है. इस बयान के सामने आने के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है.
'दो बार ज्ञापन देने के बाद भी जांच नहीं'
सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि संगठन की ओर से पहले जिला प्रशासन और सरकार से दारुल उलूम देवबंद परिसर में कथित शिवालय की जांच कराने की मांग की गई थी. दो बार ज्ञापन देने के बावजूद जांच नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब उन्होंने शिवरात्रि पर दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने का ऐलान किया है. ललित शर्मा के इस वीडियो के सामने आने के बाद सहारनपुर प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है.
हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर निकलेंगे
ललित शर्मा ने वीडियो में कहा कि हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड की टीम हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर देवबंद के लिए रवाना होगी. उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी वहां पहुंचने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने सनातनी समाज के लोगों से इस अभियान में सहयोग करने और ताकत देने की अपील की.
लड़ाई अंतिम क्षण तक जारी रहेगी
ललित शर्मा ने कहा कि उन्हें पता है कि रास्ते में कई तरह की विडंबनाएं और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अंतिम क्षण तक जारी रहेगी. उन्होंने इसे जिंदगी और मौत की लड़ाई बताते हुए कार्यकर्ताओं से साथ देने की अपील की. वीडियो में उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा भी हो सकती है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और इंटरनेशनल कॉल के जरिए भी धमकी दिए जाने की बात कही. हालांकि, वीडियो में उन्होंने इन धमकियों की कोई ठोस जानकारी या प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया.
'विजय मिले या वीरगति'' के संकल्प के साथ वे पीछे नहीं हटेंगे
ललित शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है. उन्होंने देश और सनातन के लिए अपना तन, मन और जीवन समर्पित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य महादेव के नाम पर आगे बढ़ना है और ''विजय मिले या वीरगति'' के संकल्प के साथ वे पीछे नहीं हटेंगे.उन्होंने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उनका साथ देने के लिए पहुंचें और पूरी ताकत के साथ दारुल उलूम देवबंद की ओर बढ़ें. उन्होंने कहा कि यदि वे जल चढ़ाकर वापस आते हैं तो यह विजय होगी और यदि मृत्यु हो जाती है तो वे वीरगति को प्राप्त होंगे.
सहारनपुर प्रशासन और पुलिस अलर्ट
ललित शर्मा के इस वीडियो के सामने आने के बाद सहारनपुर प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है. दारुल उलूम देवबंद और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. पुलिस-प्रशासन की नजर हिंदू रक्षा दल के संभावित कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर है. किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क है.
ललित शर्मा ने वीडियो के अंत में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में आगे भी इस तरह के अभियान जारी रखने की बात कही. उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए वीडियो का समापन ''जय श्रीराम'' के नारे के साथ किया.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!