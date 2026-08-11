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देवबंद में बढ़ा सियासी पारा: दारुल उलूम में हिंदू रक्षा दल का शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के ऐलान से हड़कंप,पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

Saharanpur: दारुल उलूम परिसर में शिवालय होने का दावा करने वाले हिंदू रक्षा दल ने अब शिवरात्रि के दिन दारुल उलूम पहुंचकर गंगा जल चढ़ाने का ऐलान किया है. वीडियो प्रसारित कर संगठन के कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है.

Written ByNeena jainEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 11, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:48 AM IST
देवबंद में बढ़ा सियासी पारा: दारुल उलूम में हिंदू रक्षा दल का शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के ऐलान से हड़कंप,पुलिस ने बढ़ाई चौकसी
Image Credit: Saharanpur news

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