/देवबंद में बढ़ा सियासी पारा: दारुल उलूम में हिंदू रक्षा दल का शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के ऐलान से हड़कंप,पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

'विजय मिले या वीरगति'' के संकल्प के साथ वे पीछे नहीं हटेंगे

ललित शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है. उन्होंने देश और सनातन के लिए अपना तन, मन और जीवन समर्पित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य महादेव के नाम पर आगे बढ़ना है और ''विजय मिले या वीरगति'' के संकल्प के साथ वे पीछे नहीं हटेंगे.उन्होंने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उनका साथ देने के लिए पहुंचें और पूरी ताकत के साथ दारुल उलूम देवबंद की ओर बढ़ें. उन्होंने कहा कि यदि वे जल चढ़ाकर वापस आते हैं तो यह विजय होगी और यदि मृत्यु हो जाती है तो वे वीरगति को प्राप्त होंगे.