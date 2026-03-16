Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3143156
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

शाकंभरी देवी मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो... चैत्र नवरात्रि से पहले हिंदू संगठन ने की बड़ी मांग

Saharanpur news: हिंदू संगठनों ने शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में लगने वाले मेले में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग की है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में लगने वाले मेले में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन हो, मेले में दुकान लगाने वाले सभी हिंदू हों, मेले में रिक्शा चलाने वाले या अन्य काम करने वाले सभी लोगों की आधार कार्ड के जरिए पहचान की जाए. अगर वह गैर हिंदू हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए. प्रशासन इसको लेकर नियम बनाए. अगर प्रशासन ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया तो हिंदू समाज इसका विरोध करेगा. ये बातें सहारनपुर में बजरंग दल के नेता हरीश कौशिक ने कहीं.

गैर हिंदू की एंट्री बर्दाश्त नहीं 
उन्होंने कहा कि मेले में हिंदुओं के अलावा किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोमवार को बजरंग दल के ब्लॉक उपासना प्रमुख और प्रांत संयोजक हरीश कौशिक ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया. मां शाकंभरी देवी संघर्ष समिति की ओर से क्षेत्र में फ्लेक्स और पोस्टर लगाए गए. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में बड़ा मेला लगता है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान कुछ गैर-हिंदू लोग यहां आकर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं.

आस्था के साथ खिलवाड़ 
उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कुछ मुस्लिम युवक मंदिर के बाहर मौसमी का जूस बेच रहे थे, जोकि खराब था. हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. यह श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है. उन्हें बीमार करने की साजिश हो सकती है. इसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. हरीश कौशिक ने कहा कि समिति की मांग है कि मेले के दौरान सिद्धपीठ क्षेत्र में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद हो. मेले में करोड़ों रुपये का व्यापार होता है. इसका लाभ हिंदू समाज को मिलना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी का मंदिर 
बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ है. यह मंदिर बेहट के पास जसमोर गांव में स्थित है. यह मंदिर मां दुर्गा के 'शाकंभरी' अवतार को समर्पित है, जिन्होंने अकाल के समय पृथ्वी को हरा-भरा किया था. यहां नवरात्रि में भारी भीड़ होती है. चैत्र नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. 

यह भी पढ़ें : हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन

यह भी पढ़ें : कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? 2023 में IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम

TAGS

Shakambhari Devi mela

Trending news

Shakambhari Devi mela
शाकंभरी देवी मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो... हिंदू संगठन ने की बड़ी मांग
UP ATS
मुरादाबाद से दबोचा गया ISIS से जुड़ा आतंकी! BDS छात्र निकला आतंकी संगठन का मोहरा
who is ips Patil Nimish Dashrath
कौन हैं IPS पाटिल निमिष दशरथ? CM योगी के नए भरोसेमंद अफसर संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी
Chandauli News
दुकान किराये पर न देने की सजा! मिठाई की दुकान पर दबंगों की दबंगई
Ghaziabad News
बॉस ने नहीं दी छुट्टी...गाजियाबाद के बैंक में गार्ड ने मैनेजर को मारी गोली!
aligarh news
प्रेमी संग होटल में रंगरलियां मनाते पकड़ गई पत्नी, पति के उड़े होश!
Harish Rana
हरीश राणा को दुनिया से किया जा रहा विदा... पिता ने सबसे मांगी माफी, देखें वीडियो
jaunpur news
अगर पुलिस सुन लेती फरियाद तो बच सकती थी जान! युवक की हत्या से उठे बड़े सवाल
dehradun news
'हर दिन कुछ नया सीखो...' देहरादून की मिनल नेगी का सफलता मंत्र, UPSC में रचा इतिहास
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या!