शाकंभरी देवी मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो... चैत्र नवरात्रि से पहले हिंदू संगठन ने की बड़ी मांग

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में लगने वाले मेले में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन हो, मेले में दुकान लगाने वाले सभी हिंदू हों, मेले में रिक्शा चलाने वाले या अन्य काम करने वाले सभी लोगों की आधार कार्ड के जरिए पहचान की जाए. अगर वह गैर हिंदू हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए. प्रशासन इसको लेकर नियम बनाए. अगर प्रशासन ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया तो हिंदू समाज इसका विरोध करेगा. ये बातें सहारनपुर में बजरंग दल के नेता हरीश कौशिक ने कहीं.

गैर हिंदू की एंट्री बर्दाश्त नहीं

उन्होंने कहा कि मेले में हिंदुओं के अलावा किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोमवार को बजरंग दल के ब्लॉक उपासना प्रमुख और प्रांत संयोजक हरीश कौशिक ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया. मां शाकंभरी देवी संघर्ष समिति की ओर से क्षेत्र में फ्लेक्स और पोस्टर लगाए गए. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में बड़ा मेला लगता है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान कुछ गैर-हिंदू लोग यहां आकर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं.

आस्था के साथ खिलवाड़

उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कुछ मुस्लिम युवक मंदिर के बाहर मौसमी का जूस बेच रहे थे, जोकि खराब था. हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. यह श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है. उन्हें बीमार करने की साजिश हो सकती है. इसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. हरीश कौशिक ने कहा कि समिति की मांग है कि मेले के दौरान सिद्धपीठ क्षेत्र में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद हो. मेले में करोड़ों रुपये का व्यापार होता है. इसका लाभ हिंदू समाज को मिलना चाहिए.

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शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी का मंदिर

बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ है. यह मंदिर बेहट के पास जसमोर गांव में स्थित है. यह मंदिर मां दुर्गा के 'शाकंभरी' अवतार को समर्पित है, जिन्होंने अकाल के समय पृथ्वी को हरा-भरा किया था. यहां नवरात्रि में भारी भीड़ होती है. चैत्र नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है.

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