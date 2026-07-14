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'देवबंद में शिव मंदिर है...' हिंदू रक्षा दल का बड़ा दावा, जांच नहीं हुई तो गंगाजल लेकर करेंगे जलाभिषेक

उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने देवबंद में कथित शिव मंदिर होने के दावे को लेकर सहारनपुर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने समयबद्ध जांच रिपोर्ट की मांग करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर जनहित याचिका दायर की जाएगी. साथ ही चेतावनी दी कि यदि जांच नहीं हुई तो शिव भक्त गंगाजल लेकर जलाभिषेक करेंगे. फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST
'देवबंद में शिव मंदिर है...' हिंदू रक्षा दल का बड़ा दावा, जांच नहीं हुई तो गंगाजल लेकर करेंगे जलाभिषेक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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