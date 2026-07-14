'देवबंद में शिव मंदिर है...' हिंदू रक्षा दल का बड़ा दावा, जांच नहीं हुई तो गंगाजल लेकर करेंगे जलाभिषेक

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित परिसर में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले भी हैं और इस संबंध में प्रशासन को जांच करानी चाहिए. उनका कहना था कि यदि एक महीने पहले ही जांच पूरी कर ली जाती तो दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती.हिंदू रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द जांच पूरी नहीं की तो अगली बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त देवबंद पहुंचेंगे और उसी स्थान पर जलाभिषेक करेंगे, जिसे वे शिव मंदिर बताते हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो शिव भक्त गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं.