फोन पर बात कर रही थी बेटी, पिता ने देखा तो खोया आपा, गोली मारकर मौत के घाट उतारा

श्रवण पंडित/शामली: यूपी के शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अंबेठा में एक पिता ने बेटी को फोन पर किसी लड़के से चैटिंग करते हुए देख लिया. इसके बाद पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्‍या कर दी. बताया जा रहा है कि युवती के एक युवक से अवैध संबंध थे. इस बारे में जानकारी होने पर पिता ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता और उसके सहयोगी नाबालिक बेटे को भी हिरासत में ले लिया है.

यह है पूरा मामला

यह मामला शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर का है. यहां रविवार दोपहर जुल्फान ने घर में अपनी 18 वर्षीय बेटी को किसी से फोन पर बात करते हए पकड़ लिया. इसके बाद बेटी को धोखे से ऊपर छत पर ले जाकर अपने नाबालिग बेटे के सहयोग से गोली मार कर हत्या कर दी. घटना के बाद परिजन शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आसपास के लोगों के पुलिस को सूचना दे दी. इसके बाद घटना का खुलासा हो गया.

नाबालिग बेटे को भी हिरासत में लिया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आरोपी पिता जुल्फान और उसके नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया. एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि रविवार दोपहर के समय कांधला कांधला थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को किसी अन्य लड़के के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया. इसमें उसने छत पर ले जाकर अपने नाबालिग बेटे के सहयोग से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

