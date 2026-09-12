सहारनपुर PNB में करेंसी चेस्ट से नोट निकालने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद थी हाउसकीपर की करतूत

5600 करोड़ के साइबर और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़

वहीं, यूपी की कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 5,600 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर-वित्तीय घोटाले का खुलासा किया है. पुलिस ने हाल ही में दुबई से लौटे मुख्य साजिशकर्ता शाहजेब वारिस और उसके सहयोगी सलमान को दबोच लिया है, जिनके पास से 65 लाख 26 हजार रुपये की नकदी, फर्जी चेकबुक और फर्जी जीएसटी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक, यह गिरोह पिछले तीन वर्षों के दौरान 14 विभिन्न बैंकों के 76 फर्जी खातों के जरिए देश के 17 से अधिक राज्यों में ठगी और हवाला का नेटवर्क चला रहा था.