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सहारनपुर PNB में करेंसी चेस्ट से नोट निकालने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद थी हाउसकीपर की करतूत

Saharanpur News: पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से करोड़ों रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में पुलिस दबिश दे रही है. इस बीच पुलिस ने फरार हाउसकीपर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 12, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:23 PM IST
सहारनपुर PNB में करेंसी चेस्ट से नोट निकालने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद थी हाउसकीपर की करतूत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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