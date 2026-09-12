सहारनपुर PNB में करेंसी चेस्ट से नोट निकालने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद थी हाउसकीपर की करतूत

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट से रुपये निकालने के मामले में सदर बाजार पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20,200 रुपये नकद बरामद किए हैं. बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नोटों की गड्डी हेराफेरी करते दिखाई दिया था.
हाउस कीपर गिरफ्तार
29 अगस्त को पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन में करेंसी चेस्ट से रुपये निकालने का मामला सामने आया था. बंडलों में रखे 4 लाख 33 हजार 900 रुपये के नोट निकालने के संबंध में बैंक के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले में पार्ट-टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार समेत अन्य की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी थी. पुलिस ने विशाल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी.
20 हजार रुपये नकद बरामद
एसएसपी सहारनपुर ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया. इसके बाद सदर बाजार पुलिस ने शनिवार को आरोपी विशाल को छोटी रेलवे लाइन खण्डहर क्वार्टर के सामने से गिरफ्तार कर लिया. विशाल के पास से पुलिस ने 20,200 रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, यह रकम इसी मुकदमे से संबंधित है. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है. पुलिस आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश कर रही है.
5600 करोड़ के साइबर और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़
वहीं, यूपी की कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 5,600 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर-वित्तीय घोटाले का खुलासा किया है. पुलिस ने हाल ही में दुबई से लौटे मुख्य साजिशकर्ता शाहजेब वारिस और उसके सहयोगी सलमान को दबोच लिया है, जिनके पास से 65 लाख 26 हजार रुपये की नकदी, फर्जी चेकबुक और फर्जी जीएसटी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक, यह गिरोह पिछले तीन वर्षों के दौरान 14 विभिन्न बैंकों के 76 फर्जी खातों के जरिए देश के 17 से अधिक राज्यों में ठगी और हवाला का नेटवर्क चला रहा था.