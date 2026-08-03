/हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा सहारनपुर, भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन को लगीं लंबी कतारें, पहले सोमवार पर बढ़ी रौनक

सावन में रोजाना 10 से 12 हजार श्रद्धालु करते हैं दर्शन

श्रद्धालु वंश ने भी मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि दर्शन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. पुलिस और मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं. वहीं, भूतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति के सदस्य वरुण गुप्ता ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है. मंदिर समिति के सेवादार, स्वयंसेवक और पुलिस प्रशासन मिलकर श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं, जबकि सावन के प्रत्येक सोमवार को यह संख्या बढ़कर करीब 10 से 12 हजार तक पहुंच जाती है.