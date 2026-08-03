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हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा सहारनपुर, भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन को लगीं लंबी कतारें, पहले सोमवार पर बढ़ी रौनक

Saharanpur News: सहारनपुर के प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर और बागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को शिवभक्तों की भारी भीड़ पहुंची. जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रहीं.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 03, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:47 PM IST
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा सहारनपुर, भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन को लगीं लंबी कतारें, पहले सोमवार पर बढ़ी रौनक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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