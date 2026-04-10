शामली जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार! प्रसूता को ठुकराया, गेट पर हुआ प्रसव—भड़के किसानों ने CMO को बनाया बंधक

Shamli News: शामली में जिला अस्पताल के गेट पर प्रसूता के साथ कथित अभद्रता और इलाज से इनकार का मामला तूल पकड़ गया है. घटना से नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, खाप चौधरियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया.
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शामली न्यूज/श्रवण शर्मा: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में जिला अस्पताल के गेट पर प्रसूता के साथ कथित अभद्रता और इलाज से इनकार का मामला तूल पकड़ गया है. घटना से नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, खाप चौधरियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ अनिल कुमार को उनके ही कार्यालय में घंटों तक बंधक बनाकर रखा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
जानें क्या है मामला ?
बताया जा रहा है कि देर रात एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल पहुंची थी. परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स मोनिका यादव और अन्य कर्मचारियों ने इलाज करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग भी की गई.जब परिजनों ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
परिजनों के अनुसार, अस्पताल से बाहर निकलते समय महिला ने अस्पताल गेट के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया. इस घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तेजी से फैल गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. मामले की जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और खाप चौधरियों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पहुंच गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में लंबे समय से भ्रष्टाचार और लापरवाही का खेल चल रहा है, जिससे आम जनता परेशान है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपी स्टाफ नर्स मोनिका यादव समेत सभी दोषियों को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. सीएमओ कार्यालय की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, तत्काल प्रभाव से स्टाफ नर्स मोनिका यादव को ड्यूटी स्थल से हटा दिया गया है.
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