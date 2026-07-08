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मायके में घुसकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, 14 साल पहले किया था प्रेम विवाह; चार बच्चों की मां थी महिला

Saharanpur News: सहारनपुर में एक सनकी पति ने ससुराल जाकर पत्नी को चाकू से गोद डाला और मौके से फरार हो गया. महिला घरेलू विवाद के चलते कई दिन से अपने मायके में रह रही थी. दोनों का 14 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था.

Written ByNeena jainEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 08, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:54 PM IST
मायके में घुसकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, 14 साल पहले किया था प्रेम विवाह; चार बच्चों की मां थी महिला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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