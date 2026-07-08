मायके में घुसकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, 14 साल पहले किया था प्रेम विवाह; चार बच्चों की मां थी महिला

अकेला पाकर पत्नी को चाकू से गोदा

दंपती के चार बच्चे हैं. परिजनों के अनुसार पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. इसी कारण मीनू कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी. बताया गया कि दो दिन पहले भी सनी मायके पहुंचा था और मीनू से झगड़ा कर लौट गया था. बुधवार को जब मीनू के परिजन काम-धंधे के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तभी सनी दोबारा ससुराल पहुंचा. आरोप है कि उसने मीनू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया.