मायके में घुसकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, 14 साल पहले किया था प्रेम विवाह; चार बच्चों की मां थी महिला

राज्य चुनें
सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर में एक शख्स जिसने 14 साल पहले समाज के खिलाफ जाकर जिससे प्रेम विवाह किया, उसी को ससुराल में जाकर चाकू से गोदकर मार डाला और मौके से फरार हो गया. महिला के चार बच्चे हैं घरेलू विवाद के चलते वो कुछ दिन से मायके में रह रही थी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला
सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के छुटमलपुर की हरिजन कॉलोनी में बुधवार 8 जुलाई को एक शख्स ने अपनी पत्नी की मायके में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब घर के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
समाज के खिलाफ जाकर किया था प्रेम विवाह
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मीनू (35) पुत्री बालकिशन, निवासी हरिजन कॉलोनी गली नंबर-2, छुटमलपुर के रूप में हुई है. करीब 14 वर्ष पहले उसने सनी पुत्र रमेश, निवासी रजापुर, छुटमलपुर से प्रेम विवाह किया था. मीनू अनुसूचित जाति (एससी) समाज से थी, जबकि सनी सैनी समाज से है. शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह को स्वीकार कर लिया था.
अकेला पाकर पत्नी को चाकू से गोदा
दंपती के चार बच्चे हैं. परिजनों के अनुसार पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. इसी कारण मीनू कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी. बताया गया कि दो दिन पहले भी सनी मायके पहुंचा था और मीनू से झगड़ा कर लौट गया था. बुधवार को जब मीनू के परिजन काम-धंधे के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तभी सनी दोबारा ससुराल पहुंचा. आरोप है कि उसने मीनू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया.
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज, साक्ष्य जुटाए
घटना की सूचना मिलते ही थाना फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से खून सहित अन्य साक्ष्य और नमूने एकत्र किए गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से हरिजन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
विकास प्रताप सिंह चौहान, CO सदर सहारनपुर ने बताया
"आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह घरेलू कलह सामने आ रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.