Muzaffarnagar News: बरेली वाला खतरा पहुंचा मुजफ्फरनगर, प्रिंटिंग मशीन-कंप्यूटर के साथ 5 लोग गिरफ्तार, जिले में धारा 144 लागू

Muzaffarnagar I love Muhammad: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad के पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है.  मुजफ्फनगर में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है. इसके तहत  आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं. जनपद में धारा 144 की बीएनएस धारा 163 लागू  की गई है. पढे़ं पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:35 AM IST
Muzaffarnagar News
Muzaffarnagar News

अंकित मित्तल/मुजफ्फनगर: आई लव मोहम्मद के पोस्टस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थाना क्षेत्र से पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. ये लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टरों को घरों और वाहनों पर चिपकाने का काम कर रहे थे. इसके साथ ही पुलिस ने एक प्रिंटिंग प्रेस से बड़ी तादाद में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और मशीन भी जब्त की है.  प्रिंटिंग प्रेस से बड़ी तादाद में पोस्टर्स को पुलिस ने बरामद किया है और  जनपद में धारा 144 की बीएनएस धारा 163 लागू  की गई है.

जिले में 144 की बीएनएस धारा 163 लागू
आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद और आगामी त्योहारों के मध्य नजर मुजफ्फरनगर जनपद में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा धारा 144 की बीएनएस धारा 163 को भी लागू कर दिया गया है. 

दरसअल, जनपद की खालापार थाना पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ युवक वाहन और घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं.  जिसके चलते पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए मौके से दो अभियुक्त नावेद और सिंदबाद को गिरफ्तार किया है. जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक प्रिंटिंग प्रेस से आई लव मोहम्मद के बड़ी तादाद में पोस्टर भी बरामद किए हैं जिसके चलते पुलिस ने इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को भी जब्त करने का काम किया है. दूसरी तरफ तितावी थाना पुलिस ने भी आई लव मोहम्मद पोस्टर के मामले में 3 अभियुक्त हमजा ,ओसामा और नज़ाकत को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है. 

संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च 
आपको बता दें कि जनपद की पुलिस लगातार आई लव मोहम्मद पोस्ट विवाद और आगामी त्योहारों के मध्य नजर संवेदनशील इलाकों में जहाँ लगातार फ्लैग मार्च कर रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है. इन सबको देखते हुए शनिवार को मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा जनपद में धारा 144 की बीएनएस धारा (163) को भी लागू कर दिया है.

जिसकी जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देखिए कुछ लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कुछ स्टिकर और कुछ पोस्टर घरों में और गाड़ियों में लगा रहे थे. पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियोग दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की गई है.  इसमें तीन लोग थे तितावी थाना क्षेत्र से ओर दो खालापार थाना क्षेत्र से जिन पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.  इनके पास से कंप्यूटर,लैपटॉप,प्रिंटर को सीज किया गया है और नियमनुसार कार्यवाही की गई है. देखिए निश्चित तौर से माहौल और अफवाह जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है अफवाह फैलाने से या माहौल खराब करने से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं.  इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग इस तरह की अफवाहों के चक्कर में ना आए अन्यथा वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी.  हां डीएम साहब ने धारा 144 उसको लागू की है.

I Love Muhammad controversy in UPUttar Pradesh I Love Muhammadmuzaffarnagar latest news

