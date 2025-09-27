Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

'जिसे पैगंबर से प्यार नहीं वह मुसलमान नहीं'....बरेली ह‍िंसा को लेकर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

Saharanpur News: इमरान मसूद ने जोर देकर कहा कि हर मुसलमान के दिल में पैगंबर मोहम्मद के लिए बेपनाह मोहब्बत होती है. उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रख सकता, वह मुसलमान कैसे हो सकता है?.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:00 PM IST
MP Imran masood
नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने ''आई लव मोहम्मद'' पर बड़ा बयान दिया है. बरेली में हुई हिंसक घटना को लेकर कहा कि पैगंबर मोहम्मद हर मुसलमान की जान हैं, लेकिन मस्जिदों से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करना और उत्पात मचाना इस्लाम के लिए सही नहीं है. इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, न कि प्रदर्शन या उत्पात के लिए. 

'मोहब्‍बत के लिए सड़कों पर उतरना गलत' 
इमरान मसूद ने जोर देकर कहा कि हर मुसलमान के दिल में पैगंबर मोहम्मद के लिए बेपनाह मोहब्बत होती है. उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रख सकता, वह मुसलमान कैसे हो सकता है?, लेकिन इस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरकर हंगामा करना गलत है. सांसद इमरान मसूद ने इसे ''तमाशा'' करार देते हुए कहा कि यह किसी भी सूरत में जायज नहीं है. 

'मौलानाओं को आगे आकर इसे रोकने की जरूरत' 
उन्होंने मौलानाओं से अपील की कि वे आगे आएं और इस तरह की हरकतों को रोकने का प्रयास करें. साथ ही लखनऊ में ''आई लव बुलडोजर'' जैसे पोस्टरों पर तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. इमरान मसूद ने कहा कि इस तरह के खेल बंद होने चाहिए और कहीं न कहीं यह 2027 के चुनावों की ओर इशारा करता है. मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं ''आई लव मोहम्मद.'' मोहम्मद मेरी जिंदगी का मकसद है. उनके उसूलों पर चलना, उनके आदर्शों को मानना, यही मेरा उद्देश्य है, लेकिन इसके लिए सड़कों पर आकर इस तरह की हरकतें करना जरूरी नहीं. मुझे नहीं पता ये क्या तमाशा चल रहा है. ये किसी सूरत में जायज नहीं है. मौलानाओं को आगे आकर इसे रोकना चाहिए. 

यह भी पढ़ें : सियासत से फसाद तक.....कौन है मौलाना तौकीर रजा? बरेली ह‍िंसा में युवाओं को आग में झोंका!

यह भी पढ़ें : 'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन

