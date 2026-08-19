इमरान मसूद ने खोले कई मुद्दों पर पत्ते; वंदे मातरम का सम्मान, आशु मलिक से नोकझोंक को बताया सामान्य

जानें क्या था वायरल वीडियो में

जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान विधायक आशु मलिक जनता से जुड़े सवाल उठाने की बात कह रहे थे. इसी बीच सांसद इमरान मसूद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं. इस पर आशु मलिक ने पलटवार करते हुए कहा, आप चुप होंगे तो हम बोलेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता से जुड़े सवाल हैं तो उन्हें उठाया ही जाएगा. दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बहस चलती रही, जिससे बैठक का माहौल गरमा गया. हालांकि, बाद में स्थिति सामान्य हो गई और दोनों नेता बैठक की आगे की कार्यवाही में शामिल होते नजर आए. इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है. पिछले लगभग दो वर्षों से दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आते रहे हैं. ऐसे में दिशा की बैठक में हुई इस बहस को भी इसी राजनीतिक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है. यह बैठक करीब चार घंटे तक चली और प्रशासन द्वारा पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई. अब बैठक के दौरान हुई इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर इमरान मसूद और आशु मलिक की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. दोनों नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.