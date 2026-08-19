इमरान मसूद ने खोले कई मुद्दों पर पत्ते; वंदे मातरम का सम्मान, आशु मलिक से नोकझोंक को बताया सामान्य

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सहारनपुर न्यूज/नीना जैन: उत्तर प्रदेश सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम, जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई, बाबा रामदेव के बयान, दिशा की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक से हुई नोकझोंक और खाताखेड़ी की सड़क समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए और कांग्रेस भी लंबे समय से अपने अधिवेशनों में इसका गायन करती रही है. उनके मुताबिक राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के दौरान किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए और सावधान मुद्रा में उसका सम्मान किया जाना चाहिए. इमरान मसूद ने कहा कि सम्मान के साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी जरूरी है. संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और अपनी उपासना अपने तरीके से करने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि बात इतनी सी है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से धर्म मानने की आजादी होनी चाहिए.
जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर सवाल
जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि एक शिक्षण संस्थान को आखिर क्यों तबाह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी संस्था में नियमों से जुड़ी कोई कमी है तो उसे कानून के मुताबिक ठीक करने के रास्ते मौजूद हैं. उनका कहना था कि शिक्षण संस्थान को खत्म करने के बजाय उसे व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश होनी चाहिए. आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक दुश्मनी से जोड़कर देखा. उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह से किसी के खिलाफ दुश्मनी नहीं निकाली जानी चाहिए.
बाबा रामदेव के बयान पर बच्चों के भविष्य की चिंता
बाबा रामदेव के बच्चों को लेकर दिए गए बयान पर सांसद ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य का है. आज माता-पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार की समस्या बनी हुई है. ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। उन्होंने बाबा रामदेव के बयान को किसी भी स्थिति में सही नहीं माना.
आशु मलिक से नोकझोंक को बताया बैठक का हिस्सा
दिशा की बैठक के वायरल वीडियो पर इमरान मसूद ने कहा कि बैठक में हुई बातचीत को झगड़े के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि बैठक की अध्यक्षता वह कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका मिले. उनके मुताबिक आशु मलिक ने बैठक में काफी बातें रखीं और नियम के अनुसार उन्हें भी बोलने का अवसर दिया गया. उन्होंने कहा कि दिशा बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना है. जनहित के मुद्दे किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, इसलिए हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है.
खाताखेड़ी की सड़क पर बोले- दो साल से कर रहे हैं प्रयास
खाताखेड़ी की मुख्य सड़क को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से इसके निर्माण की मांग कर रहे हैं. पहले विकास प्राधिकरण का टेंडर रद्द हुआ, इसके बाद स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी काम आगे नहीं बढ़ सका. नगर निगम स्तर पर भी प्रयास किए गए. अब सड़क को सीएम ग्रिड योजना में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि खाताखेड़ी की सड़क सहारनपुर की पहचान से जुड़ी है और यहां लकड़ी के कारोबार से जुड़े लोग काम करते हैं. सड़क पर गड्ढे और जलभराव की समस्या दूर किए बिना विकास की बात अधूरी है. उन्होंने कहा कि सांसद निधि और उपलब्ध दूसरे संसाधनों से भी सड़क निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
छात्रों की आवाज उठाने की बात
छात्रों की आवाज कार्यक्रम को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी शिक्षण संस्थानों और छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. उनका कहना है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर यह आवाज केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देशभर में इसे उठाने का प्रयास किया जाएगा. कांवड़ यात्रा और मंदिरों में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनकी आस्था और धर्म से जुड़ा विषय है. उनका उद्देश्य समाज में सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि वह जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर नागरिक के हित की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
2027 पर बोले- वीडियो को झगड़े के रूप में न देखें
दिशा बैठक के वायरल वीडियो और इसके 2027 की राजनीति पर असर को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि वीडियो को झगड़े के रूप में पेश करना सही नहीं है. उनके अनुसार यह एक बैठक थी, जिसमें सभी सदस्य नियम-कायदों के तहत अपनी बात रख रहे थे. अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि सभी को बोलने का मौका मिले. उन्होंने साफ कहा कि बैठक में कोई झगड़ा नहीं हुआ था.
जानें क्या था वायरल वीडियो में
जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान विधायक आशु मलिक जनता से जुड़े सवाल उठाने की बात कह रहे थे. इसी बीच सांसद इमरान मसूद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं. इस पर आशु मलिक ने पलटवार करते हुए कहा, आप चुप होंगे तो हम बोलेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता से जुड़े सवाल हैं तो उन्हें उठाया ही जाएगा. दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बहस चलती रही, जिससे बैठक का माहौल गरमा गया. हालांकि, बाद में स्थिति सामान्य हो गई और दोनों नेता बैठक की आगे की कार्यवाही में शामिल होते नजर आए. इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है. पिछले लगभग दो वर्षों से दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आते रहे हैं. ऐसे में दिशा की बैठक में हुई इस बहस को भी इसी राजनीतिक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है. यह बैठक करीब चार घंटे तक चली और प्रशासन द्वारा पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई. अब बैठक के दौरान हुई इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर इमरान मसूद और आशु मलिक की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. दोनों नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.