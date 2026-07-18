कांवड़ से जौहर यूनिवर्सिटी तक... इमरान मसूद का बड़ा संदेश, बोले- 'जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार'

कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद: 'मालिकाना हक के पुख्ता सबूत'

कलेक्ट्रेट मस्जिद को लेकर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने इसे पूरी तरह एक कानूनी मामला बताया.उन्होंने कहा कि किसी भी बेदखली से पहले जमीन का मालिकाना हक तय होना जरूरी है.मसूद ने दावा किया कि संबंधित भूमि का मालिकाना रिकॉर्ड आज भी याकूब खां और वाहिद खां के नाम दर्ज है.केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता.उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी धार्मिक स्थल का जमीन पर वैध अधिकार नहीं है, तो इस्लामी नियमों के अनुसार वहां नमाज भी नहीं हो सकती.कांग्रेस इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे पक्ष का पूरा समर्थन करेगी.