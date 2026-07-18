कांवड़ से जौहर यूनिवर्सिटी तक... इमरान मसूद का बड़ा संदेश, बोले- 'जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार'

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सहारनपुर/नीना जैन: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया.इस दौरान उनके बयानों में तीन प्रमुख राजनीतिक संदेश देखने को मिले, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा से लेकर मस्जिद विवाद, जौहर यूनिवर्सिटी और जिन्ना के मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी.इमरान मसूद ने इस दौरान खुद को सांप्रदायिक तनाव से दूर, सामाजिक संतुलन और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखने वाले नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की.
कांवड़ यात्रा पर सौहार्द की अपील
आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सांसद इमरान मसूद ने शहरवासियों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की.उन्होंने कहा कि सहारनपुर की यह पुरानी परंपरा रही है कि सभी समुदाय मिलकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं.हर साल की तरह इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा शिविर लगाएंगे और कांवड़ियों की सेवा कर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे.
कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद: 'मालिकाना हक के पुख्ता सबूत'
कलेक्ट्रेट मस्जिद को लेकर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने इसे पूरी तरह एक कानूनी मामला बताया.उन्होंने कहा कि किसी भी बेदखली से पहले जमीन का मालिकाना हक तय होना जरूरी है.मसूद ने दावा किया कि संबंधित भूमि का मालिकाना रिकॉर्ड आज भी याकूब खां और वाहिद खां के नाम दर्ज है.केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता.उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी धार्मिक स्थल का जमीन पर वैध अधिकार नहीं है, तो इस्लामी नियमों के अनुसार वहां नमाज भी नहीं हो सकती.कांग्रेस इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे पक्ष का पूरा समर्थन करेगी.
सांसद ने दावा किया कि जिस खसरा नंबर का जिक्र मस्जिद विवाद में हो रहा है, उसी में एक मंदिर भी स्थित है.उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कार्रवाई का आधार यही खसरा नंबर है, तो क्या प्रशासन मंदिर पर भी समान कार्रवाई करेगा? उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे एकतरफा कदमों से शहर का माहौल बिगड़ सकता है.
'योगी जी, जौहर यूनिवर्सिटी बचाइए'
मो. अली जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील की.उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं.यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक समस्या है, तो सरकार वहां अपना प्रशासक नियुक्त कर दे या नक्शे को नियमित (regularize) कराए, लेकिन किसी शिक्षा संस्थान को ध्वस्त न करे ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.
जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार
पिछले कुछ समय से जिन्ना को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी और भाजपा के नैरेटिव पर पलटवार करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस का जिन्ना से कोई संबंध नहीं है.उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारे लिए मोहम्मद अली जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार है.उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पर जिन्ना समर्थक होने के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे केवल विपक्ष का एक राजनीतिक दुष्प्रचार हैं.