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कांवड़ से जौहर यूनिवर्सिटी तक... इमरान मसूद का बड़ा संदेश, बोले- 'जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार'

Saharanpur News: सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की.उन्होंने कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद को कानूनी मामला बताते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया. साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना को देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार बताया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:00 PM IST
कांवड़ से जौहर यूनिवर्सिटी तक... इमरान मसूद का बड़ा संदेश, बोले- 'जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार'
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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