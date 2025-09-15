सहारनपुर में 25 हजार का इनामी 'अफसर' मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Saharanpur Encounter: यूपी के सहारनपुर जिले में दो शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसका साथी चकमा देकर फरार हो गया.
Trending Photos
Saharanpur Crime News: यूपी के सहारनपुर जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. एनकाउंटर में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को दबोचा है. बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की लेकिन जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
25 हजार का ईनामी है बदमाश
मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश 25 हजार का इनामी था. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र की शाकंभरी चौकी का है.
चेकिंग के दौरान भागे बदमाश
सीओ एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि शाकंभरी चौकी इंचार्ज व बादशाही बाग चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ ग्राम कासिमपुर पुलिया से शेखपुर पेलो पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे. तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगे.
एक बदमाश गिरफ्तार, साथी चकमा देकर फरार
पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई. इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और खेतों की ओर भागने लगे. काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया. जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाश में लगातार कॉम्बिंग की गई, लेकिन वो हाथ नहीं लगा.
अफसर पर 8 मुकदमे, चोरी के केस में था फरार
पुलिस के अनुसार, अरेस्ट बदमाश की पहचान अफसर पुत्र इकराम के रूप में हुई है. बदमाश थाना नकुड़ में चोरी के मुकदमें में फरार चल रहा था. उसके खिलाफ जिले के थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं. अफसर पर 25 हजार रुपए का इनाम था. पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस 315 बोर और एक बिना नंबर प्लेट की चोरी की बाइक बरामद की है. इस चोरी की बाइक का मुकदमा थाना मिर्जापुर में दर्ज है.