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सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा: ITBP के DIG और ड्राइवर की मौत, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही कार से टकराई स्कॉर्पियो

Saharanpur Road Accident: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देहरादून-अंबाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में ITBP के DIG परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर की मौत हो गई. बताया गया कि झबीरन के पास उनकी स्कॉरपियो अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी दिशा से आ रही स्विफ्ट कार से जा टकराया.

Written ByNeena jain
Published: Aug 15, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:06 PM IST
सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा: ITBP के DIG और ड्राइवर की मौत, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही कार से टकराई स्कॉर्पियो

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