सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा: ITBP के DIG और ड्राइवर की मौत, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही कार से टकराई स्कॉर्पियो

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सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर में शनिवार सुबह देहरादून-पंचकूला नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के डीआईजी परमिंदर सिंह समेत दो लोगों की मौत हो गई. हादसा सरसावा थाना क्षेत्र में झबीरन कट के पास हुआ. दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें डीआईजी का गनर भी शामिल है.
जानकारी के मुताबिक, परमिंदर सिंह मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्कॉर्पियो से अंबाला लौट रहे थे. वाहन में उनके साथ ड्राइवर रवि शंकर और गनर जयराम भी मौजूद थे. शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे झबीरन कट के पास अचानक स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में जा पहुंची.
सामने से आ रही स्विफ्ट से हुई जोरदार भिड़ंत
डिवाइडर पार करने के बाद स्कॉर्पियो की सामने से आ रही स्विफ्ट कार से जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग गाड़ियों में ही फंस गए.
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत-बचाव में जुट गए. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से पिलखनी स्थित अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में DIG और ड्राइवर को मृत घोषित किया
चिकित्सकों ने जांच के बाद डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रवि शंकर को मृत घोषित कर दिया. परमिंदर सिंह की उम्र करीब 45-48 वर्ष बताई जा रही है, जबकि रवि शंकर 35 वर्ष के थे.
डीआईजी के साथ मौजूद गनर जयराम (36) गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है. वह पटियाला का रहने वाला बताया गया है.
स्विफ्ट सवार तीन लोग भी घायल
हादसे में स्विफ्ट कार सवार गुरूनानक सिंह (49), देवेन्द्र कौर (55) और गुरुनाम सिंह (55) भी घायल हुए हैं. तीनों हरियाणा के करनाल के रहने वाले बताए गए हैं. देवेन्द्र कौर की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी में स्कॉर्पियो के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस घटनास्थल की जांच के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है.