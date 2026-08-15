सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा: ITBP के DIG और ड्राइवर की मौत, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही कार से टकराई स्कॉर्पियो

सामने से आ रही स्विफ्ट से हुई जोरदार भिड़ंत

डिवाइडर पार करने के बाद स्कॉर्पियो की सामने से आ रही स्विफ्ट कार से जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग गाड़ियों में ही फंस गए.