सहारनपुर में रालोद की स्वाभिमान रैली; जयंत चौधरी ने किसानों और युवाओं के लिए कही यह बड़ी बात

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Jayant Chaudhary speech: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रामपुर मनिहारान स्थित गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) द्वारा एक विशाल स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. उनके साथ उनकी पत्नी चारु चौधरी और बेटी सायरा भी मौजूद थीं. रैली स्थल पर करीब सात से आठ हजार लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसमें आसपास के जिलों से आए कार्यकर्ता भी शामिल थे. कड़ाके की धूप और गर्मी को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने वॉटर-प्रूफ पंडाल और मिस्ट फैन्स का विशेष प्रबंध किया था ताकि जनता को असुविधा न हो.
युवाओं को सकारात्मकता और स्टार्टअप अपनाने की सलाह
अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने युवाओं को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी. उन्होंने शौर्य चक्र विजेता पूर्व सैनिक जय सिंह के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें कभी अपने कर्मों या बातों से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी को अपना शत्रु न मानें और देश निर्माण में सहयोग दें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि युवाओं को पारंपरिक खेती में प्रगति नहीं दिखती, तो उन्हें आधुनिक कौशल प्राप्त कर नए स्टार्टअप्स शुरू करने की हिम्मत दिखानी चाहिए. मंत्री के रूप में वे युवाओं को नए रोजगार और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
किसानों के अधिकार और संतुलित नीति की मांग
जयंत चौधरी ने किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में किसानों की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में उनकी बात मजबूती से उठाने वाली लॉबी कमजोर है. इसलिए किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिनिधि चुनना होगा. उन्होंने जोर दिया कि उपभोक्ताओं के हितों के नाम पर उत्पादक किसानों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता. सरकार को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन बनाकर सही नीतियां तैयार करनी होंगी ताकि कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाया जा सके.
विपक्ष पर तंज और गन्ना किसानों के मुद्दे
गन्ने के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्षी दल केवल चुनाव में वोट पाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दों पर बात करने से बचते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि विपक्ष को अब भी 'रसगुल्ला' दिखाई दे रहा है. वे इस विषय पर विपक्ष को पत्र लिखेंगे और सहमति बनने पर लखनऊ रसगुल्ले का डिब्बा भी भिजवाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए एथनॉल का विरोध कर रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चौधरी अजित सिंह के विचारों का विरोध करने जैसा है.
बायो-एनर्जी और कृषि विकास की नई संभावनाएं
रैली के अंतिम चरण में जयंत चौधरी ने कृषि अवशेषों से ऊर्जा बनाने की नई तकनीकों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की संभावनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पराली, आलू और अन्य कृषि उत्पादों का सही उपयोग कर गैस बनाई जा सकती है. इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि किसानों को सस्ती जैविक खाद भी प्राप्त होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर है, परंतु किसानों के कल्याण के लिए हमेशा संवेदनशील रहती है.