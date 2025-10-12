Advertisement
कानपुर–मुज़फ्फरनगर में धमाकों से मचा हड़कंप! पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई घायल

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले अवैध पटाखों के निर्माण और पुराने पटाखे सुखाने के दौरान दो बड़े धमाकों ने हड़कंप मचा दिया. कानपुर और मुज़फ्फरनगर में हुए इन हादसों में एक युवक का हाथ का पंजा उड़ गया और वह 80% झुलस गया, वहीं दूसरी ओर एक महिला घायल हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:30 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Kanpur News/प्रवीन पांडेय/अंकित मित्तल:  उत्तर प्रदेश के कानपुर  में अवैध पटाखा निर्माण के दौरान रविवार को हुए भीषण धमाके ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी. खेत में देसी बम बनाते समय हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज़ एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे में 50 वर्षीय शकील गंभीर रूप से झुलस गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है.

कहां की है ये घटना?
सचेंडी थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास खेत में दीपावली पर बिक्री के लिए देसी बम तैयार किए जा रहे थे. इस दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बिरारा गांव निवासी 50 वर्षीय शकील गंभीर रूप से झुलस गए. धमाके में उनके दोनों हाथों के पंजे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और वह 80 प्रतिशत झुलस गए. पुलिस को घटनास्थल से देसी बम बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री, सुतली बम के टुकड़े, बारूद का मिश्रण और जला हुआ सामान मिला है. धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर दूर तक लोग दहशत में आ गए.

मुज़फ्फरनगर में छत पर पटाखे सुखाने के दौरान धमाका
दूसरी घटना मुज़फ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के इस्लामनगर की है. यहां एक घर की छत पर पुराने पटाखे सुखाए जा रहे थे, तभी अचानक धमाका हो गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारें उड़ गईं और चारों ओर धुआं फैल गया. इस हादसे में अर्शी नाम की एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और एसएसपी संजय वर्मा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. 

