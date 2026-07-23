कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई तय, ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी, भड़काऊ गानों पर रहेगी रोक

डीजे संचालक नोडल पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नोडल पुलिस अधिकारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया. अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी भी संचालक को यात्रा के दौरान कोई समस्या या अनुचित दबाव का सामना करना पड़े तो वह तत्काल नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है. पुलिस ने सभी संचालकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए नियमों का पालन करने और सुरक्षित व शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की.