कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई तय, ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी, भड़काऊ गानों पर रहेगी रोक

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नीना जैन/सहारनपुर: श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सहारनपुर पुलिस ने जनपद सहित पड़ोसी राज्यों और जनपदों, विशेष रूप से हरियाणा के यमुनानगर और करनाल से आने वाले डीजे संचालकों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की. बैठक में पुलिस अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी देते हुए उनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए.
डीजे को लेकर ये निर्देश
बैठक में स्पष्ट किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तथा चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी. साथ ही ध्वनि की निर्धारित सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा और डीजे पर केवल धार्मिक एवं भक्ति गीत ही बजाए जाएंगे. अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गीतों के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. सभी डीजे संचालकों से नियमों के पालन के लिए प्रतिज्ञा-पत्र (बॉन्ड) भी भरवाए गए.
41 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई
कांवड़ यात्रा को "जीरो इंसिडेंट एवं जीरो एक्सीडेंट" बनाने के उद्देश्य से सहारनपुर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. पूरे जनपद में 41 अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 11 जोन, 23 सेक्टर और 52 सब-सेक्टर बनाए गए हैं. संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों और वॉच टावर के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ किरायेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है.
डीजे संचालक नोडल पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नोडल पुलिस अधिकारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया. अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी भी संचालक को यात्रा के दौरान कोई समस्या या अनुचित दबाव का सामना करना पड़े तो वह तत्काल नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है. पुलिस ने सभी संचालकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए नियमों का पालन करने और सुरक्षित व शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की.