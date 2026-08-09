Kanwar Yatra 2026: मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, खिल उठे शिवभक्तों के चेहरे

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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला इस वक्त पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और हर तरफ केवल भगवा रंग के साथ हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयघोष गूंज रहे हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के स्वागत और अभिनंदन के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल की गई.
आसमान से फूलों की बारिश, ज़मीन पर भक्ति का महासंगम
शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए स्वागत के बाद, मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने भी आसमान से कांवड़ियों का अभिनंदन किया. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान भरकर जिले भर के कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ-साथ हेलीकॉप्टर से ही नीचे चल रहे कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों की बारिश की. जैसे ही उड़नखटोले से फूलों की वर्षा शुरू हुई, शिवभक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। कांवड़ियों ने हाथ उठाकर भगवान शिव के जयकारे लगाए और आसमान से गिरते फूलों को माथे से लगाया.
प्रमुख कांवड़ मार्गों पर बरसे फूल
हेलीकॉप्टर से जनपद की सीमाओं और कांवड़ मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर पुष्पवर्षा की गई। इनमें:
भूराहेड़ी (बॉर्डर), पुरकाजी और छपार
अलकनंदा, रामपुर तिराहा और बागोवाली
शिव चौक, मीनाक्षी चौक और वहलना चौक
बेगराजपुर, मंसूरपुर और खतौली शामिल रहे
पुष्पवर्षा के बारे में जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया..."हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हमारे श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शासन की ओर से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था. हमने डीएम साहब के साथ मिलकर शिव चौक, अलकनंदा, रामपुर तिराहा से लेकर भूराहेड़ी बॉर्डर तक मुख्य-मुख्य स्थानों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई हैं. अपने हाथों से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाने का अहसास अत्यंत सुखद और हर्षदायक रहा. निश्चित रूप से इससे हमारे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ा है।"
'अपने हाथों से पुष्पवर्षा कर अपार हर्ष हुआ' – SSP
शिवभक्तों पर आज की इस पुष्प वर्षा के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देखिए हमारे श्रद्धालु जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं उसके लिए शासन की तरफ से हेलीकॉप्टर आया हुआ था उसी से हम और डीएम द्वारा पुष्प वर्षा की गई है मुख्य मुख्य स्थान पर जहां की आप देख रहे होंगे कि शिव चौक पर अलकनंदा पर और जहां से हमारे कावड़िया जिस मार्ग से आ रहे हैं हमारे जनपद को इवन भुराहेड़ी के बॉर्डर तक रामपुर तिराहा बागोवाली इन सभी जगह पर यह पुष्प वर्षा की है और जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं अपने हाथ से गिरने पर बड़ा हर्ष होता है निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा कि बम बम भोले और यह भी कहूंगा कि हर्ष स्वयं हो रहा था और उन श्रद्धालुओं को भी हो रहा होगा निश्चित तौर पर जिनके ऊपर यह पुष्प वर्षा की गई है।
मुजफ्फरनगर का ये नजारा बता रहा है कि कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों शिवभक्तों की आस्था और विश्वास का महासंगम है. शिवभक्तों ने पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस शानदार व्यवस्था और सम्मान की जमकर सराहना की.
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