Kanwar Yatra 2026: मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, खिल उठे शिवभक्तों के चेहरे

'अपने हाथों से पुष्पवर्षा कर अपार हर्ष हुआ' – SSP

शिवभक्तों पर आज की इस पुष्प वर्षा के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देखिए हमारे श्रद्धालु जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं उसके लिए शासन की तरफ से हेलीकॉप्टर आया हुआ था उसी से हम और डीएम द्वारा पुष्प वर्षा की गई है मुख्य मुख्य स्थान पर जहां की आप देख रहे होंगे कि शिव चौक पर अलकनंदा पर और जहां से हमारे कावड़िया जिस मार्ग से आ रहे हैं हमारे जनपद को इवन भुराहेड़ी के बॉर्डर तक रामपुर तिराहा बागोवाली इन सभी जगह पर यह पुष्प वर्षा की है और जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं अपने हाथ से गिरने पर बड़ा हर्ष होता है निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा कि बम बम भोले और यह भी कहूंगा कि हर्ष स्वयं हो रहा था और उन श्रद्धालुओं को भी हो रहा होगा निश्चित तौर पर जिनके ऊपर यह पुष्प वर्षा की गई है।