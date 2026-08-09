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Kanwar Yatra 2026: मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, खिल उठे शिवभक्तों के चेहरे

Kanwar Yatra 2026: मुजफ्फरनगर इस वक्त पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है... सड़कों पर आस्था का सैलाब है... हर तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा है और गूंज रहे हैं हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष.

Published: Aug 09, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:32 AM IST
Kanwar Yatra 2026: मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, खिल उठे शिवभक्तों के चेहरे

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